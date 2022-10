Firme Britishvolt, ktorá chcela vyrábať batérie, hrozí kolaps

Londýn 31. októbra (AFP) - Britskej firme Britishvolt, ktorá stavia továreň za 3,8 miliardy libier (4,41 miliardy eur) na výrobu batérií pre elektrické vozidlá, hrozí kolaps. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Problémový startup, ktorý bývalý premiér Boris Johnson považoval za súčasť svojej snahy o tzv. zelenšiu (ekologickejšiu) ekonomiku, buduje gigatováreň v Blythe na severovýchode Anglicka. V uplynulých týždňoch sa však objavili správy, že sa snaží zohnať financie a podľa novín Financial Times mu hrozí platobná neschopnosť.



Denník Guardian s odvolaním sa na nemenované zdroje zase napísal, že účtovnícka firma EY by sa mala stať konkurzným správcom, ak sa spoločnosti nepodarí prekonať problémy.



V januári 2021 pritom Johnson označil Britishvolt za priekopníka v oblasti batérií pre elektrického vozidlá (EV), ktorý by mu mal pomôcť s jeho "zelenou priemyselnou revolúciou" a znížením emisií uhlíka na nulu do roku 2050. Sľúbil firme podporu vo výške približne 100 miliónov GBP, hoci tieto financie údajne ešte neboli vyplatené.



Britishvolt získal tiež desiatky miliónov libier od metalurgickej firmy Glencore, ktorej akcie v pondelok ráno klesli. Firma podpísala aj dohodu o spolupráci s britským výrobcom luxusných športových automobilov Aston Martin, ktorý chce mať do roku 2030 "základné portfólio plne elektrifikované".



Britishvolt plánoval v Blythe vyrábať 300.000 batérií ročne a zamestnať priamo v závode 3000 ľudí, pričom ďalších 5000 pracovných miest by bolo vytvorených nepriamo.



"Sme si vedomí trhových špekulácií. Aktívne pracujeme na niekoľkých potenciálnych scenároch, ktoré ponúkajú požadovanú stabilitu," povedal pre AFP hovorca Britishvolt. "V tejto chvíli nemáme žiadne ďalšie komentáre," dodal.



Tieňový minister obchodu z opozičnej Labouristickej strany Jonathan Reynolds označil možnú platobnú neschopnosť za "katastrofálnu správu" a znamenie, že vláda zlyhala pri zabezpečení hospodárskeho rastu".



(1 EUR = 0,86115 GBP)