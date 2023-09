Firme Mubea Tailored Products schválili investičnú pomoc 19,92 mil.eur

Bratislava 13. septembra (TASR) - Mubea Tailored Products, s. r. o., Kežmarok žiada investičnú pomoc na podporu výstavby nového výrobného závodu na automobilové diely v lokalite Veľká Ida, v okrese Košice-okolie. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



"V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ požadoval poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej hodnote 26,56 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov," priblížil rezort hospodárstva. Ministerstvo financií SR však vyjadrilo podmienečný súhlas s poskytnutím pomoci v hodnote 19,92 milióna eur.



Spoločnosť podľa MH SR plánuje vynaložiť v rokoch 2022 až 2025 oprávnené investičné náklady v celkovej výške 60,02 milióna eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom má byť v rokoch 2023 až 2027 vytvorených 105 nových pracovných miest. Závod by mal vyrábať chladiace dosky na reguláciu teploty batérií v elektrických vozidlách.



Mubea Tailored Products, s. r. o., so sídlom v Kežmarku vznikla 4. decembra 2021 so základným imaním vo výške 100.000 eur. Spoločníkmi sú švajčiarska spoločnosť Mubea Engineering AG a nemecká spoločnosť Mubea International GmbH. Predmetom podnikania slovenskej firmy je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky.



Skupina Mubea je rodinný podnik a výrobca vysokovýkonných pružín a súvisiacich produktov pre automobilový priemysel. Na konsolidovanom základe skupina vykázala v roku 2020 obrat vo výške 2 miliárd eur. Má 48 výrobných, vývojových a predajných závodov po celom svete a zamestnáva približne 14.000 zamestnancov (2020).