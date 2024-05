Firmy a podnikatelia môžu uhradiť dane v splátkach i požiadať o odklad

Bratislava 16. mája (TASR) - Ak nemajú firmy alebo podnikatelia po podaní daňového priznania dostatok peňazí na zaplatenie dane, môžu požiadať o odklad alebo daň uhradiť v splátkach. Je to lepšie, ako keby im mala hroziť daňová exekúcia, tvrdí partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Ina Kováčová Bečková. V tejto situácii vždy odporúča komunikovať s daňovým úradom.



"Ideálne je to už vtedy, keď sa firme finančná situácia zhorší a vie, že nebude schopná daň zaplatiť v stanovenej lehote alebo v určenej výške," vysvetlila Bečková. Podnikatelia alebo spoločnosti môžu požiadať o zaplatenie dane aj vo viacerých splátkach. Ak takejto žiadosti daňový úrad vyhovie, tak nezaplatenú daň nezačne vymáhať v exekučnom konaní.



Zároveň radí, aby si firmy a podnikatelia podali žiadosť o odklad dane alebo jej zaplatenie v splátkach ešte pred splatnosťou. Daňovníci tak nebudú musieť platiť úrok z omeškania.



Na to, aby finančná správa povolila odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach, musí daňovník splniť aspoň jednu z podmienok. Bečková spresnila, že správa vyhovie žiadostiam v prípade, ak firmám alebo podnikateľom poklesli príjmy z dôvodu živelnej pohromy alebo pandémie.



Ďalšou podmienkou môže byť situácia, ak by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť firmy alebo podnikateľov, čo by výrazne obmedzilo alebo prerušilo ich pracovnú činnosť. Daňovníci môžu v žiadosti o odklad alebo splátky uviesť aj iné preukázateľné závažné dôvody, pre ktoré nemôžu zaplatiť daň.



Pri každej žiadosti posudzuje správca dane jednotlivo argumenty, ktoré daňovníci uviedli. Za žiadosť sa platí správny poplatok. "Dobrou správou je, že správca dane neposudzuje splnenie týchto podmienok v prípade, ak o povolenie odkladu alebo splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt," dodala Bečková.