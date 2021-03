Portál Profesia: Firmy aj napriek opatreniam hľadajú zamestnancov

Bratislava 4. marca (TASR) – Koronakríza na Slovensku úraduje už jeden rok, firmy však aj napriek opatreniam uverejňujú tisíce pracovných ponúk. Uviedla to hovorkyňa portálu Profesia.sk Nikola Richterová. Za prvé dva mesiace tohto roka bol počet pracovných ponúk na portáli viac ako 32.000.



Podľa portálu možno súčasný stav prirovnať k číslam z novembra, čo znamená, že sa počty inzerátov od konca jesene zastabilizovali. Výnimkou bol december 2020, keď portál zaznamenal len zhruba 12.000 ponúk. Posledný mesiac v roku však býva vždy typický nižšou frekvenciou uverejňovania pracovných príležitostí. "Pre porovnanie, december 2019 priniesol zhruba 14.400 inzerátov," podotkla Richterová.



Podľa štatistík portálu bola na Slovensku od príchodu pandémie nového koronavírusu najlepšia situácia v septembri 2020. Trh práce vtedy neobmedzovali prísne opatrenia a portál evidoval 18.600 pracovných ponúk. "V tomto období zamestnávatelia hľadali nových ľudí aj do služieb či cestovného ruchu. Takéto ponuky dnes vidíme veľmi zriedkavo," okomentovala Richterová.



Počet ponúk za prvé dva mesiace roka klesol medziročne o 28 %. Richterová však pozitívum vidí v tom, že rok 2021 sa v počtoch ponúk za týždeň dostal nad hranicu 4000. Zamestnancov však nehľadajú sektory, ktoré sú výrazne obmedzené opatreniami, ako cestovný ruch, gastro či hotelierstvo. Od 22. do 28. februára zverejnili firmy z tohto segmentu 60 inzerátov, kým napríklad vo výrobe v tomto časovom rozmedzí išlo o 712 inzerátov a v informačných technológiách o 669 inzerátov.



Odvetviami s najvyšším počtom ponúk v úvode roka sú informačné technológie (17,9 % všetkých inzerátov), výroba (17,8 %), obchod (15,1 %), doprava (10,2 %), ekonomika (9,8 %) či manažment (9,7 %). Mnoho ponúk zverejňujú aj segmenty administratívy (9,1 %), strojárstva (6,9 %), energetiky (6,4 %) či bankovníctva (5,2 %).



Pozície, ktoré v úvode roka chcú firmy najčastejšie obsadzovať, sú operátor výroby, robotník, administratívny pracovník, programátor, skladník, montážnik, predavač, obchodný zástupca, softvérový inžinier a IT konzultant.



Richterová dodala, že u zamestnávateľov tiež rastie dôraz na prax. "Počas januára a februára 2021 platilo, že iba 28 % ponúk nepožadovalo prax. V tomto prípade platí, že s vyšším požadovaným vzdelaním rastú aj požiadavky na skúsenosti," uzavrela Richterová.