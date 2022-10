Firmy budú financované podľa udržateľnosti, budú o nej informovať viac

Bratislava 30. októbra (TASR) - Firmy budú financované podľa ich udržateľnosti a budú o nej informovať viac. Odznelo to na treťom ročníku konferencie Cirkulárna ekonomika s podtitulom environmentálne a spoločensky zodpovedné podnikanie, ktorú organizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) s občianskym združením Slovenský národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory.



V cieľoch EÚ je úlohou bánk, aby ekologické, sociálne a politické (ESG) témy preniesli do ekonomiky, na podnikateľov cez financovanie, rozvoj či napríklad investície, uviedol generálny riaditeľ banky 365.bank Andrej Zaťko. "Verím, že čoskoro aj u nás uvidíme sociálne dlhopisy, táto téma bude viac podporovaná, pretože sú napríklad na financovanie vzdelávania, zdravotníctva, sociálneho bývania či nájomných bytov," vysvetlil šéf inštitúcie. Doplnil, že všetky banky budú legislatívne tlačené do toho, aby klientom, ktorí majú potrebné ESG skóre, poskytovali výhodnejšie financovanie, či už cez úrokovú sadzbu alebo cez podporu podnikania.



Všetky banky v EÚ v týchto dňoch musia mať pripravené takzvané ESG skóringy alebo ratingy. "Náš má v testovacom období 25 otázok," povedal riaditeľ banky.



Doplnil, že rating pre slovenský bankový trh sa tvorí na úrovni bankovej asociácie a bude mať 100 otázok. Je to detailný dotazník, na základe ktorého budú banky robiť ESG skóring podľa legislatívy a budú určovať aj financovanie pre klientov, napríklad úrokovú sadzbu či rizikový pohľad.



Keď sa banky dohodnú na jednotnom dotazníku, bude podobný vo všetkých, s malými rozdielmi u viacerých sieťových zahraničných bánk, ktoré môžu byť pod vplyvom materských spoločností. Tento prípadne na budúci rok má prísť tiež smernica, podľa ktorej banky oslovia podnikateľov s ESG ratingom a od budúceho roka to bude povinnosť, upozornil odborník.



Dodal, že existujú aj takzvané EÚ taxonomy. Na budúci rok budú všetci podnikatelia povinní do výročných správ písať detailne, koľko z ich činností je zelených. Aj to bude jeden z dôležitých pohľadov pre banky pri posudzovaní financovania.



Zmeny sú aj v závierkach. "Prísnejšie to bude pre firmy nad 500 zamestnancov, ich verejnosť, klienti, zamestnanci, celý biznis bude musieť detailnejšie cez výročnú správu informovať o dosahu ich podnikania na ESG témy, ako napríklad zamestnanosť, inklúziu, boj s korupciou či dožadovanie sa ľudských práv," upozornil generálny riaditeľ banky.



Od začiatku budúceho roku má začať fungovať aj ekomodulácia. "Mala by sa prejaviť na evidencii, takže výrobcovia, ktorí spadajú do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, budú podrobnejšie evidovať obaly, ktoré uvádzajú na trh," vysvetlil predseda Sekcie obehového hospodárstva SOPK Michal Sebíň. "Aktuálne sa čaká na informáciu alebo metodické usmernenie z ministerstva," uzavrel.