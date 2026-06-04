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Firmy budú musieť preukázať, že odmeňujú ženy a mužov spravodlivo
Zamestnávatelia tak budú povinní zabezpečiť, aby boli systémy odmeňovania založené na objektívnych a rodovo neutrálnych kritériách, ktoré umožnia posúdenie hodnoty práce.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý v nedeľu (7. 6.) vstupuje do platnosti, u mnohých firiem ovplyvní celé nastavenie mzdového systému, interných pravidiel a spôsobu komunikácie so zamestnancami. Zmeny sa dotknú aj náboru pracovníkov a ich práva zverejniť svoju mzdu. Upozorňujú na to odborníci z advokátskej kancelárie Vojčík & Partners a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group.
„Hoci právny poriadok Slovenskej republiky už v súčasnosti zakazuje diskrimináciu v odmeňovaní z dôvodu pohlavia, nová právna úprava zavádza konkrétne nástroje na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania a na efektívnejšie posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi,“ vysvetlil Pavol Daubner z Vojčík & Partners.
Zamestnávatelia tak budú povinní zabezpečiť, aby boli systémy odmeňovania založené na objektívnych a rodovo neutrálnych kritériách, ktoré umožnia posúdenie hodnoty práce. Tieto kritériá musia byť nastavené tak, aby umožňovali porovnanie práce rovnakej hodnoty bez ohľadu na pohlavie zamestnanca. Ak vo firme pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ bude povinný určiť tieto kritériá v súčinnosti s nimi.
Pri hodnotení práce sa budú zohľadňovať najmä zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky. „Tieto kritériá musia byť aplikované konzistentne a nemôžu viesť k priamemu ani nepriamemu znevýhodneniu zamestnancov z dôvodu pohlavia. Zamestnávatelia budú zároveň povinní zabezpečiť, aby zamestnanci a aj uchádzači o zamestnanie mali prístup k informáciám o zásadách odmeňovania a o uplatňovaných kritériách,“ priblížil Daubner.
Na základe žiadosti bude môcť zamestnanec získať písomnú informáciu o úrovni svojej odmeny a o priemernej úrovni odmeňovania mužov a žien pri porovnateľných pracovných pozíciách. „Zamestnávateľ bude musieť tieto informácie poskytnúť do dvoch mesiacov od podania žiadosti. Ak budú informácie neúplné alebo nejasné, zamestnanec môže požiadať o ich doplnenie,“ vysvetlila Jitka Božeková z Atlas Group.
Dôležitou zmenou je aj to, že zamestnávateľ nebude môcť zamestnancovi zakázať hovoriť o vlastnej odmene. Akékoľvek ustanovenia v pracovných zmluvách alebo interných dokumentoch, ktoré by zamestnancovi zakazovali zverejniť vlastnú výšku mzdy, budú neplatné. „Kultúra mlčania o platoch sa postupne mení. Nová legislatíva posilňuje transparentnosť a vytvára priestor pre otvorenejšiu komunikáciu,“ skonštatovala Božeková.
Nové pravidlá sa dotknú aj náboru zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie získajú právo vedieť, akú nástupnú odmenu alebo mzdové rozpätie môžu na danej pozícii očakávať. „Zamestnávateľ zároveň nebude môcť od uchádzača požadovať informáciu o jeho súčasnom alebo predchádzajúcom plate,“ dodala odborníčka. To znamená, že firmy budú musieť upraviť nielen pracovné ponuky, ale aj spôsob vedenia výberových konaní a komunikáciu HR oddelení či manažérov.
Daubner upozornil, že zamestnávatelia budú tiež viesť a uchovávať údaje potrebné na posúdenie dodržiavania zásady rovnakého odmeňovania. Rozsah administratívnych povinností sa bude odvíjať od veľkosti firmy. Spoločnosti, ktoré zamestnávajú menej ako 100 zamestnancov, nebudú mať povinnosť predkladať správy ministerstvu. Stredne veľké firmy od 100 do 249 zamestnancov budú musieť správu o rozdieloch v odmeňovaní vypracovať a predložiť každé tri roky. Najväčšie firmy s počtom 250 a viac zamestnancov budú povinné zasielať túto správu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne, a to vždy do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
Tieto správy majú obsahovať údaje o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami vrátane variabilných zložiek a o ich zastúpení v jednotlivých kategóriách. Ak zamestnávateľ identifikuje rozdiely, ktoré nie sú objektívne odôvodnené, bude povinný prijať primerané opatrenia na ich odstránenie. V opačnom prípade môže čeliť kontrole zo strany orgánov dohľadu, sankciám a žalobám zo strany poškodených zamestnancov. „Peňažná náhrada sa poskytne v takej výške, aby sa fyzická osoba nachádzala v rovnakom majetkovom postavení, ako keby k porušeniu práva na rovnakú odmenu nedošlo,“ doplnil Daubner.
„Hoci právny poriadok Slovenskej republiky už v súčasnosti zakazuje diskrimináciu v odmeňovaní z dôvodu pohlavia, nová právna úprava zavádza konkrétne nástroje na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania a na efektívnejšie posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi,“ vysvetlil Pavol Daubner z Vojčík & Partners.
Zamestnávatelia tak budú povinní zabezpečiť, aby boli systémy odmeňovania založené na objektívnych a rodovo neutrálnych kritériách, ktoré umožnia posúdenie hodnoty práce. Tieto kritériá musia byť nastavené tak, aby umožňovali porovnanie práce rovnakej hodnoty bez ohľadu na pohlavie zamestnanca. Ak vo firme pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ bude povinný určiť tieto kritériá v súčinnosti s nimi.
Pri hodnotení práce sa budú zohľadňovať najmä zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky. „Tieto kritériá musia byť aplikované konzistentne a nemôžu viesť k priamemu ani nepriamemu znevýhodneniu zamestnancov z dôvodu pohlavia. Zamestnávatelia budú zároveň povinní zabezpečiť, aby zamestnanci a aj uchádzači o zamestnanie mali prístup k informáciám o zásadách odmeňovania a o uplatňovaných kritériách,“ priblížil Daubner.
Na základe žiadosti bude môcť zamestnanec získať písomnú informáciu o úrovni svojej odmeny a o priemernej úrovni odmeňovania mužov a žien pri porovnateľných pracovných pozíciách. „Zamestnávateľ bude musieť tieto informácie poskytnúť do dvoch mesiacov od podania žiadosti. Ak budú informácie neúplné alebo nejasné, zamestnanec môže požiadať o ich doplnenie,“ vysvetlila Jitka Božeková z Atlas Group.
Dôležitou zmenou je aj to, že zamestnávateľ nebude môcť zamestnancovi zakázať hovoriť o vlastnej odmene. Akékoľvek ustanovenia v pracovných zmluvách alebo interných dokumentoch, ktoré by zamestnancovi zakazovali zverejniť vlastnú výšku mzdy, budú neplatné. „Kultúra mlčania o platoch sa postupne mení. Nová legislatíva posilňuje transparentnosť a vytvára priestor pre otvorenejšiu komunikáciu,“ skonštatovala Božeková.
Nové pravidlá sa dotknú aj náboru zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie získajú právo vedieť, akú nástupnú odmenu alebo mzdové rozpätie môžu na danej pozícii očakávať. „Zamestnávateľ zároveň nebude môcť od uchádzača požadovať informáciu o jeho súčasnom alebo predchádzajúcom plate,“ dodala odborníčka. To znamená, že firmy budú musieť upraviť nielen pracovné ponuky, ale aj spôsob vedenia výberových konaní a komunikáciu HR oddelení či manažérov.
Daubner upozornil, že zamestnávatelia budú tiež viesť a uchovávať údaje potrebné na posúdenie dodržiavania zásady rovnakého odmeňovania. Rozsah administratívnych povinností sa bude odvíjať od veľkosti firmy. Spoločnosti, ktoré zamestnávajú menej ako 100 zamestnancov, nebudú mať povinnosť predkladať správy ministerstvu. Stredne veľké firmy od 100 do 249 zamestnancov budú musieť správu o rozdieloch v odmeňovaní vypracovať a predložiť každé tri roky. Najväčšie firmy s počtom 250 a viac zamestnancov budú povinné zasielať túto správu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne, a to vždy do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
Tieto správy majú obsahovať údaje o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami vrátane variabilných zložiek a o ich zastúpení v jednotlivých kategóriách. Ak zamestnávateľ identifikuje rozdiely, ktoré nie sú objektívne odôvodnené, bude povinný prijať primerané opatrenia na ich odstránenie. V opačnom prípade môže čeliť kontrole zo strany orgánov dohľadu, sankciám a žalobám zo strany poškodených zamestnancov. „Peňažná náhrada sa poskytne v takej výške, aby sa fyzická osoba nachádzala v rovnakom majetkovom postavení, ako keby k porušeniu práva na rovnakú odmenu nedošlo,“ doplnil Daubner.