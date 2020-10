Firmy by pred nákazou mali ochrániť certifikované rúška aj čističky

Bratislava 8. októbra (TASR) – Vytváranie optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov v čase pandémie, osobná zodpovednosť pri dodržiavaní prijatých opatrení, ale aj dezinfekcia vzduchu či používanie kvalitných certifikovaných rúšok. To by mali byť zásady, ktorých dodržiavanie by malo ochrániť zamestnancov firiem pred pandémiou nového koronavírusu. Vyplýva to z diskusie na spoločnej tlačovej konferencii Iniciatívy bez Covidu a Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP).



Na Slovensku v súčasnosti nie je certifikačná autorita na schválenie technologickej normy materiálov pre ochranné rúška. Podľa Anny Surovej Čulíkovej z Iniciatívy bez Covidu je treba podporiť v SR výskum a vývoj v oblasti technológii, pracovných pomôcok a ochranných prostriedkov a nástrojov v boji proti ochoreniu COVID-19. Podpora by sa mala týkať výroby certifikovaných rúšok rodinnými firmami, ale aj vybudovania technologického zázemia vedecko-výskumných inštitúcií na kontrolu kvality ochranných rúšok.



Podporu rodinných firiem pri výrobe certifikovaných ochranných rúšok v súlade s normou EÚ plánuje aj SAMP. Tá však v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu požaduje aj výraznú podporu malých a stredných podnikov od štátu. Asociácia by chcela najmä inovovať štátnu stratégiu s akčným plánom podpory malých a stredných podnikov a živnostníkov v súvislosti s dosahom pandémie, legislatívnymi a daňovými úpravami zjednodušiť rodinné podnikanie či zapojiť rodinné firmy do "zelenej ekonomiky".



Člen SAMP Ľudovít Gábor navrhol, aby štát poskytol rodinným firmách nenávratný príspevok vo výške desiatich percent z odvedených daní, odvodov a dane z pridanej hodnoty (DPH) za posledné tri roky. "Nenávratný príspevok by však bol limitovaný len do výšky maximálne 10.000 eur, so zámerom podporiť rodinné firmy len takouto malou symbolickou sumou zo strany štátu, a to vlastne len z daní, ktoré príslušná rodinná firma odviedla," uviedol Gábor.



Každá rodinná firma sa bude podľa Gábora snažiť odviesť čo najviac daní, aby mohla v trojročnom cykle dostať priamu finančnú podporu od štátu vo výške 10 % z odvedených daní, odvodov a DPH. "Štát to nestojí nič, lebo rozdáva len z toho, čo z rodinnej firmy za tri roky zinkasoval. To je z nášho pohľadu len symbolická odmena, poďakovanie za ekonomický prínos pre spoločnosť", dodal Gábor.