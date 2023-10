Firmy by pri prechode na elektromobily nemali hľadieť len na cenu auta

Bratislava 17. októbra (TASR) - Pri rozhodovaní firiem o zmene vozidlového parku na elektrický by nemala byť jediným parametrom len obstarávacia cena elektromobilov. Upozornili na to odborníci z lízingovej spoločnosti Business Lease Slovakia s tým, že hoci je obstarávacia cena elektromobilu vyššia, ušetriť možno na nákladoch za údržbu a servis či na zvýhodnenej dani i poplatkoch.



"Kým napríklad náklady na palivo počas užívania vozidla predstavujú až štvrtinu priemerných nákladov na flotilu, v prípade elektromobilu platí, že čím viac jazdí, tým sú náklady nižšie. V priemere môžu byť o 20 % až 30 % nižšie než pri fosílnych palivách," priblížila výkonná riaditeľka spoločnosti Business Lease Slovakia Lucia Čišková.



Dôležitejšie, ako pozerať na obstarávaciu cenu, je tak podľa lízingovej spoločnosti zhodnotiť celkové náklady za obdobie užívania vozidla. Výrazne nižšie sú pri elektromobiloch napríklad náklady na pohonné látky. "Elektrický pohon je pri optimálnom spôsobe nabíjania na 100 kilometrov o približne 50 - 70 % lacnejší než klasický diesel či benzín," spresnila Čišková.



Držitelia elektromobilov či plug-in hybridov - vozidiel s elektrickým a zároveň benzínovým motorom tiež platia výhodnejšiu daň z motorových vozidiel i registračné poplatky. Ako pripomenula lízingová spoločnosť, ekologické a novšie autá majú aj výhodnejšiu sadzbu dane a pri vozidlách, ktoré jazdia výlučne na elektrinu, je sadzba dane dokonca nulová.



Výhodnejšie sú elektromobily aj z hľadiska registračných poplatkov. Pri tých sa totiž od júla tohto roka zmenil výpočet registračného poplatku. "Zrušil sa koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku a zmenil sa spôsob výpočtu poplatku. Tento koeficient vo vzorci nahradil ekologický koeficient vozidla (EKV)," priblížila Čišková. Ako dodala, po novom sú teda najviac zvýhodnené novšie a ekologickejšie vozidlá s nižšími emisiami a nižším výkonom.



Na náklady má vplyv aj rýchlosť nabíjania elektromobilu od pomalého po ultrarýchle. Lízingová spoločnosť pripomenula, že čím rýchlejšie nabíjanie, tým vyššia cena za jeden kilowatt (kW) elektrickej energie. To, akú formu nabíjania si však firma zvolí, závisí aj od typu podnikania. Napríklad prepravné spoločnosti, ktoré nabíjajú elektromobily v noci, nepotrebujú investovať do rýchlonabíjacej infraštruktúry a môžu využiť nočné pomalé nabíjanie, ktoré je lacnejšie. Na druhej strane pre taxislužby, ktoré potrebujú vozidlá dobíjať priebežne, je výhodnejšie použiť dostupné siete rýchlonabíjačiek, priblížila Čišková.



Jedným zo spôsobov, ako ušetriť na vozidlách, je aj zdieľanie firemných vozidiel, známe ako car sharing. "Zdieľanie vozidla umožňuje firmám plnohodnotne prevádzkovať flotilu vozidiel a efektívne riešiť mobilitu 'požičiavaním' vozidla viacerým zamestnancom. A to dokonca bez potreby fyzického odovzdania kľúčov od vozidla, no s dostatočnou kontrolou jazdených kilometrov," dodala Čišková.