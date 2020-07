Firmy by si mali dávať pozor na podvodníkov s výhodnými úvermi

Bratislava 24. júla (TASR) - Súčasnú situáciu spojenú s pandémiou a jej ekonomickými dôsledkami ustoja mnohé firmy iba s pomocou úveru od banky. Existujú na to aj viaceré garančné schémy, vďaka ktorým je úver pre ne ešte dostupnejší. Firmy by však mali byť obozretné a dávať si pozor na podvodníkov, ktorí sa snažia vystupovať ako sprostredkovatelia zo zahraničných bánk ponúkajúci výhodné úvery po zaplatení sprostredkovateľského poplatku.



Klientov na podvodníkov upozorňuje ČSOB banka. "Často ide o podvodnú schému. Falošný sprostredkovateľ osloví podnikateľa s ponukou úveru, ktorá je na prvý pohľad výhodná, s úrokom nižším ako je štandard na trhu, bez potreby dokladovania podnikateľskej činnosti, obratu a podobne. Pre zvýšenie dôveryhodnosti tejto podvodnej ponuky deklarujú pri komunikácii s klientmi spoluprácu s bankami na Slovensku alebo v zahraničí, podporenú falošnými prísľubmi z banky,“ priblížil riaditeľ odboru Compliance v ČSOB banke Miroslav Tkáč. Jedinou podmienkou získania úveru podľa jeho slov zvyčajne býva zaplatenie sprostredkovateľského poplatku, rádovo aj v niekoľkých stovkách a tisíckach eur.



Ak v takýchto prípadoch podnikateľ poplatok zaplatí, na peniaze čaká len márne. Podvodníci hľadajú rôzne dôvody, prečo peniaze ešte neprišli na účet klienta a následne argumentujú tým, že klient má účet "zablokovaný" a za jeho odblokovanie požadujú zaplatenie ďalších poplatkov. "Komunikácia týchto podvodníkov je už na prvý pohľad neštandardná, vizuálne aj jazykovo, a ide o falošných sprostredkovateľov z celého sveta, ponúkajúcich úvery od bánk z rôznych krajín, od Španielska cez Spojené štáty až po Kolumbiu. Apelujeme na klientov, aby na takéto ponuky nereagovali a na financovanie využívali štandardné úverové nástroje dostupné na trhu," zdôrazňuje Tkáč.



Do programu poskytovania štátom zvýhodnených úverov sa zapojilo viacero bánk na Slovensku. Napríklad Tatra banka už spustila predaj úverov s antikorona zárukami 2. Vyčíslila, že za dva týždne bolo podporených viac ako 300 malých a stredných podnikateľov a banka požiadala o zvýšenie finančných prostriedkov o ďalších 20 miliónov eur. "Aktuálne máme zazmluvnené úvery so štátnou garanciou v objeme 25 miliónov eur a v najbližších dňoch očakávame ďalší dynamický nárast, preto sme podpísali s ručiteľom dohodu už o tretej tranži v objeme ďalších 10 miliónov eur," uviedla vedúca oddelenia vývoja úverových produktov pre malých firemných klientov v Tatra banke Zuzana Malcová.