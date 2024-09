Firmy by si mohli príspevky na šport odrátať z daňového základu

Bratislava 18. septembra (TASR) - Právnické aj fyzické osoby by si mohli od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odrátať príspevky v prospech športovej organizácie alebo aj poskytnutia športového náčinia a vybavenia daňovníkom športovej organizácii. Odpočet môže byť v určitých prípadoch zvýšený až o ďalšiu štvrtinu vynaložených nákladov na šport. Vyplýva to z návrhu poslancov SNS, ktorý plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo do druhého čítania.



Poslanci si od návrhu v prípade jeho definitívneho schválenia sľubujú väčšiu aktiváciu súkromných zdrojov do sektora športu. "Nové daňové zvýhodnenie, tzv. superodpočet, spočíva v odpočte výdavkov na priame platby daňovníka v prospech športovej organizácie a výdavkov na poskytnutie športového náčinia a vybavenia daňovníkom športovej organizácii. Odpočet výdavkov na podporu športu si môže uplatniť právnická osoba a fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti," priblížili predkladatelia.



Medzi základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu, okrem iného patrí, že v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty, pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac piatich zdaňovacích období. Výdavky, na ktoré sa odpočet uplatňuje, musia byť zároveň daňovými výdavkami, daňovníkovi nebola na tieto výdavky poskytnutá podpora z verejných financií. Návrh zároveň ukladá Finančnému riaditeľstvu SR zverejňovať zoznam daňovníkov, ktorí si odpočet uplatnia.



Návrh okrem odpočtu mení aj zákon o sociálnom poistení. Ten sa má doplniť o nové ustanovenia, ktoré upravujú maximálny mesačný vymeriavací základ pre profesionálnych športovcov a pre ich zamestnávateľov (kluby) v prípade zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu. Maximálny vymeriavací základ pre obe zmluvné strany tohto vzťahu bude na účely sociálneho poistenia určený vo výške priemernej mesačnej mzdy platnej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.



Obdobný mechanizmus sa má zaviesť aj vo vzťahu k zdravotnému poisteniu. Športovci vykonávajúci závislú prácu pre športové kluby a samotné športové kluby tak budú z odmeny za výkon športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu odvádzať odvody na zdravotné poistenie v obmedzenej maximálnej výške.



V zákone o sociálnom poistení a v zákone o zdravotnom poistení sa zároveň zavádza osobitná úprava vymeriavacieho základu vo vzťahu k príjmu plynúcemu z pracovného pomeru medzi trénermi zapísanými v registri fyzických osôb v športe a športovými organizáciami. Obdobne sa v zákone o dani z príjmov zavádza úprava oslobodenia od dane vo vzťahu k príjmu do výšky 500 eur plynúcemu z pracovného pomeru medzi osobami, ktoré sú trénermi zapísanými v registri fyzických osôb v športe, a športovými organizáciami.