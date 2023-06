Firmy čaká nová povinnosť vykonávať ESG reporting, väčšina o nej nevie

Bratislava 4. júna (TASR) - Takmer dve tretiny (59 %) slovenských firiem netuší, že ich počnúc už budúcim rokom čaká nová povinnosť zbierať dáta a následne vykonávať nefinančný reporting ESG (spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť podniku). Vyplýva to z májového reprezentatívneho prieskumu poradenskej spoločnosti RSM, ktorý sa uskutočnil medzi 130 firmami a vedúcimi pracovníkmi.



"Téma ESG je tu už dlhší čas. Práve teraz však získava reálne kontúry tým, že je zadefinovaná európskou smernicou s kľúčovými oblasťami, na ktoré sa bude ESG reporting sústrediť," vysvetlila Zuzana Kubíková zo spoločnosti RSM s tým, že Slovenská republika zatiaľ nemá túto smernicu implementovanú. Platná je od januára 2023 a na jej zavedenie majú krajiny 18 mesiacov.



Len osem percent respondentov uviedlo, že o novej povinnosti sú informovaní a poznajú podrobnosti. Ďalších 28 % tvrdí, že o novinke počuli, ale detaily im nie sú známe. "Treba si však uvedomiť, že významní obchodní partneri ako Nemecko, Francúzsko a Holandsko sú už v procese implementácie tejto smernice a vzniká tlak na dodávateľov v iných krajinách, aby aj bez legislatívneho rámca začali o ESG stratégii uvažovať," uviedla Kubíková.



RSM preto svojim klientom odporúča zamerať sa na analýzu súčasného stavu a na vytvorenie takzvanej GAP analýzy, teda na porovnanie súčasného stavu so štandardmi. Takisto odporúča vytýčiť si rozumné ciele v oblasti ESG. "Po ich nastavení si firma môže vytvoriť stratégiu v tejto oblasti a vyhodnotiť, akým spôsobom bude zbierať dáta a ako bude konzistentne postupovať pri dodržiavaní stratégie," dodala Kubíková. Firmy, ktoré naskočia do procesu v tomto čase, budú podľa nej môcť vylepšiť svoju pozíciu na trhu a stanú sa atraktívnejšie pre investorov, potenciálnych zákazníkov a zamestnancov.



Dáta prieskumu tiež ukázali, čo si slovenské firmy o novej povinnosti myslia. Z ponúkaných výrokov mohli vybrať maximálne tri, s ktorými sa stotožňujú. Najviac respondentov (30,7 %) si myslí, že ide o ďalšiu zbytočnú administratívnu záťaž. Rovná pätina opýtaných uznáva, že bude musieť venovať viac zdrojov a času na dodržiavanie týchto povinností. Viac ako desatina (13,8 %) firiem si myslí, že nefinančný reporting ESG nebude mať význam pre ich podnikanie, na druhej strane 12,3 percenta opýtaných očakáva, že ESG im pomôže zlepšiť udržateľnosť a posilniť konkurencieschopnosť.