Firmy čaká kvôli testovaniu náročný pondelok, niektoré sa už zásobujú

Bratislava 29. októbra (TASR) – Mnohé firmy čaká pre víkendové celoplošné testovanie náročný pondelok (2.11.). Ak firmám vypadnú kľúčoví zamestnanci, alebo veľa pracovníkov z toho istého oddelenia či divízie, ohrozená môže byť výroba. Pre TASR to uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Andrej Lasz. Ako doplnil výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina, firmy sa už vopred zásobujú a tento týždeň sa snažia vybaviť čo najviac objednávok, pretože počítajú s určitými výpadkami.



Niektoré firmy podľa Lasza už niekoľko mesiacov na vlastné náklady priebežne testujú zamestnancov, aby sa vyhli obmedzeniu alebo zastaveniu výroby. "V prípade pracovníkov kritickej infraštruktúry mnohé z nich vytvorili aspoň dva tímy," priblížil. Každé prerušenie totiž znamená nesplnenie kontraktov či pokuty od dodávateľov energií. Existujú aj výrobné zariadenia, ktoré sa po odstavení natrvalo poškodia, čo predstavuje straty v miliónoch eur. Ide napríklad o hutnícky priemysel.



"V prípade celoplošného testovania dnes nevieme odhadnúť počet pozitívne testovaných zamestnancov, ktorí budú PN, prípadne počet tých, ktorí sa na celoplošnom testovaní rozhodli nezúčastniť a čaká ich povinná 10-dňová karanténa," upozornil Lasz. Firmám asociácia odporúča, aby v predstihu informovali svojich zamestnancov, ako budú postupovať v prípade, že sa zamestnanec rozhodne nezúčastniť sa na celoplošnom testovaní. "Je to na vzájomnej dohode zamestnávateľov a zamestnancov. Považuje sa to však za prekážku na strane zamestnanca. Taká osoba nemá nárok na poberanie PN. Firma jej v takejto situácii môže na 10 dní nariadiť aj neplatené voľno," poznamenal Lasz.



Podľa PAS zamestnávatelia v tejto chvíli nemajú právu vyžadovať od svojich pracovníkov, aby sa preukázali negatívnym testom. "A je otázne, či bez zmeny zákonov je vôbec právne čisté im takúto právomoc dávať," vyhlásil Serina. Nepredpokladá, že by firmy nedokázali preklenúť jeden týždeň v prípade výpadku nejakého percenta zamestnancov.