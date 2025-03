Krahulecová: Počet IT špecialistov nerastie

Bratislava 20. marca (TASR) - Firmy na Slovensku aj v zahraničí čelia rastúcim kybernetickým hrozbám, no počet špecialistov v oblasti IT bezpečnosti, naopak, nerastie. Uviedla to Mária Krahulecová z Qubit Conference. Aj bez interného tímu expertov môžu podľa nej podniky výrazne znížiť svoje riziká správnou kombináciou technických opatrení, školení a pravidelného testovania bezpečnosti.



Kybernetická bezpečnosť nie je podľa Krahulecovej jednorazová úloha, ale kontinuálny proces. "Podniky by mali implementovať viacúrovňové zabezpečenie vrátane firewallov, antivírusového softvéru, šifrovania dát a pravidelnej aktualizácie systémov. Dôležitou súčasťou ochrany je aj vzdelávanie zamestnancov v oblasti kybernetických hrozieb, aby vedeli rozpoznať phishingové útoky a iné podvodné praktiky," priblížila.



Zdôraznila, že podniky by nemali zabúdať na preverovanie bezpečnosti svojich dodávateľov a partnerov. Často sa podľa nej zabúda práve na fakt, že slabým článkom bezpečnosti môžu byť tretie strany, ktoré nemajú dostatočne zabezpečené systémy.



Bezpečnostný analytik a člen odbornej komisie z Qubit Conference Boris Mutina pripomenul dôležitosť funkčného a obnoviteľného zálohovania. "Praktizovanie zlatého pravidla zálohovania 3-2-1-1-0 je dnes viac ako aktuálne - minimálne tri kópie dát, na dvoch rôznych druhoch médií, s minimálne jednou kópiou na inej lokácii, jednou kópiou offline a s nulovými chybami v zálohách," spresnil Mutina. Tento systém podľa neho zabezpečuje, že podniky môžu svoje dáta obnoviť aj v prípade rozsiahleho kybernetického útoku alebo technickej poruchy, ako to bolo napríklad v prípade katastrálneho portálu.



"Ignorovanie kybernetickej bezpečnosti môže viesť k značným finančným stratám, poškodeniu reputácie či dokonca právnym následkom. Naopak, dôkladná ochrana posilňuje dôveru zákazníkov a obchodných partnerov, znižuje riziko výpadkov a zvyšuje celkovú odolnosť firmy," dodala Krahulecová.