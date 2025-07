Firmy majú dať pozor na rozdiely v účtovaní a zdaňovaní stablecoinov

Bratislava 23. júla (TASR) - Obchodné spoločnosti investujúce do kryptoaktív alebo využívajúce kryptoaktíva pri platbách by mali spozornieť. Od začiatku tohto roka totiž došlo k zmene a tzv. stablecoiny z hľadiska účtovníctva získali status „peňazí“, no z daňového hľadiska sú stále považované za kryptoaktíva. Daňová legislatíva na túto zmenu nereflektuje, čo môže spôsobovať investorom praktické komplikácie. Upozornila na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



Stablecoiny sú typom kryptoaktív, ktoré sa snažia udržiavať stabilnú hodnotu vo vzťahu k nejakému inému aktívu, najčastejšie sú naviazané na oficiálne meny. V minulom roku dosiahla celková hodnota úhrad stablecoinami objem 27,6 bilióna amerických dolárov (23,6 bilióna eur), čím prevýšili kombinovaný objem transakcií cez kartové spoločnosti Visa a Mastercard o 7,6 %. „Čoraz viac sa tak potvrdzuje rastúci trend využívania kryptoaktív nielen ako investičného nástroja, ale aj ako platobného prostriedku,“ zhodnotila daňová poradkyňa SKDP Vladimíra Mačuhová.



Na tento vývoj reagujú aj zmeny v právnych predpisoch. Od 1. januára 2025 sa zmenil spôsob účtovania niektorých stablecoinov v dôsledku účinnosti európskeho nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) a novely zákona o účtovníctve. V MiCA boli zavedené nové kategórie kryptoaktív, vrátane tzv. tokenov elektronických peňazí (TEP), ktoré predstavujú kryptoaktíva naviazané na jednu zákonnú menu, väčšinou americký dolár.



„Od 1. januára 2025 sa tieto TEP stablecoiny už neúčtujú ako kryptoaktíva, ale ako peňažné prostriedky. V praxi sa evidujú obdobne ako štandardné meny (cudzie meny alebo euro) vedené na bankovom účte,“ vysvetlila Mačuhová. Zmena sa pritom vzťahuje výlučne na TEP, ostatné druhy kryptoaktív sa naďalej účtujú podľa pôvodných pravidiel ako finančný majetok.



Zákon o dani z príjmov však na túto zmenu nereagoval. Tokeny elektronických peňazí sa z pohľadu daní stále považujú za kryptoaktívum, čo vedie k nesúladu medzi účtovným a daňovým posúdením, upozornila odborníčka. Vzniká tak situácia, keď sa stablecoiny účtovne vykazujú ako zákonná mena, ale daňovo sa posudzujú ako kryptoaktívum.



„Tento rozpor sa neprejavuje len pri výpočte základu dane, ale aj pri oceňovaní kryptoaktív a TEP pri nákupe, počas držby a pri výpočte kurzových rozdielov. Napríklad TEP naviazané na americký dolár, čo je 99 % stablecoinov, sa v účtovníctve pri zostavení účtovnej závierky preceňujú kurzom Európskej centrálnej banky, čím vznikajú účtovné kurzové rozdiely, ktoré však daňové predpisy nijako nezohľadňujú,“ priblížila Mačuhová.



V praxi musia teda účtovné jednotky podľa nej rozlišovať medzi TEP a inými kryptoaktívami. Komplikácia vzniká tým, že je potrebné pre TEP viesť samostatné evidencie pre účtovné a daňové účely. V prípade pochybností je preto vhodné obrátiť sa na daňového poradcu, ktorý vie investorovi pomôcť zorientovať sa v platnej legislatíve.



„Ide o výrazné zvýšenie administratívnej záťaže, ktoré nie je vyvážené žiadnym preukázateľným spoločensky prospešným benefitom. Na „konci dňa“, teda po predaji TEP alebo použití TEP pri úhrade záväzku, je totiž celkový účtovný zisk alebo strata rovná celkovému základu dane, rozdiely vznikajú len v tom, v ktorom období sa zisky vykazujú,“ dodala Mačuhová.



