Firmy majú najväčší záujem o absolventov informatiky či strojárstva

Bratislava 21. júna (TASR) – Slovenské firmy prejavujú najväčší záujem o absolventov informatiky, strojárstva a ekonomiky. Vyplýva to z dát portálu Profesia.sk z minulého roka, informovala o tom hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Čísla tiež ukazujú, že vlani to mali absolventi s uplatnením sa na trhu práce ťažké. Koronakríza totiž znížila počet pracovných príležitostí a nižšia bola aj ochota firiem zamestnávať ľudí bez praxe.



Nižší záujem o absolventov bol podľa Richterovej viditeľný vo všetkých odboroch. "Či ide o informatiku, techniku, umenie, šport alebo právo, pri všetkých zameraniach platí, že zamestnávatelia si pozerali životopisy čerstvo doštudovaných menej ako v roku 2019," podotkla hovorkyňa.



Portál zostavil rebríček absolventov podľa záujmu firiem na základe skóre. To sa pri všetkých odboroch v porovnaní s predošlým obdobím znižovalo. Najväčší záujem bol vlani o absolventov informatiky (skóre 4,3), stavebníctva (2,5), ekonomiky (2,4), techniky (2,2) či strojárstva a spoločenských vied (obe 2,1). Do prvej desiatky patrili aj absolventi práva, zdravotníctva a filozofie (všetky mali skóre 1,7) a absolventi prírodných vied (1,6).



Čo sa týka slovenských vysokých škôl, vlani firmy prejavili najväčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), tejto škole pridelil portál skóre 3,4. Druhú priečku obsadila Slovenská technická univerzita (STU) so skóre 3,3, hovorkyňa však zdôraznila, že rozdiel medzi týmito školami sa medziročne výrazne znížil. Kým predtým viedla EUBA o 0,9 bodu, aktuálne je rozdiel iba 0,1 bodu.



Do tretice mali firmy najväčší záujem o absolventov Žilinskej univerzity (skóre 2,5) a do prvej päťky sa zaradili aj Technická univerzita v Košiciach (2,4) a Slovenská poľnohospodárska univerzita (2,2).



Čo sa týka fakúlt, firmy vlani prejavili najviac záujmu o absolventov Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Fakulty hospodárskej informatiky EUBA, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského (UK) a Fakulty elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite.



"V top osmičke je iba jedna fakulta, ktorá nesúvisí s informatikou. Ide o farmaceutickú fakultu UK, ktorá si medziročne polepšia o desať priečok," podotkla hovorkyňa. Skokanom roka sa podľa jej slov stala Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktorá si medziročne polepšila o 21 priečok.