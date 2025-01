Firmy majú problém nájsť nové talenty, pomôže im umelá inteligencia

Bratislava 14. januára (TASR) - Firmy majú problém nájsť nové talenty, a to z dôvodu starnutia populácie a odlivu mladých ľudí do zahraničia. Pomôcť by im mohla umelá inteligencia. Priemerný vek pracovníkov na Slovensku stúpol na 41,5 roka, pričom do roku 2030 sa očakáva ďalšie starnutie pracovnej sily. Informovala o tom generálna riaditeľka personálnej agentúry Maxin´s Group Katarína Garajová na základe dát Inštitútu finančnej politiky (IFP).



"Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Podľa prognóz sa pomer počtu obyvateľov v poproduktívnom veku k produktívnemu obyvateľstvu medzi rokmi 2020 a 2050 zvýši z 24 % na 54 %, čo spôsobí výrazný tlak na zamestnávateľov," uviedla Garajová.



Do roku 2030 dôjde podľa nej tiež k poklesu ekonomicky aktívnych osôb o 7,5 %, pričom v kategórii 20- až 39-ročných ľudí to bude 20 %. Generácia mladých, ktorá by mala nahradiť starších pracovníkov, na Slovensku chýba. Problémom je najmä veľký odliv mladých ľudí do zahraničia, kde nachádzajú lepšie podmienky a stabilnejšie prostredie. Vplýva na to aj globalizácia a možnosť práce na diaľku.



"Mladí pracovníci prinášajú inovácie a nové nápady, ktoré sú kľúčové pre konkurencieschopnosť firiem. Ich nedostatok môže viesť k stagnácii a nižšej produktivite," vysvetlila Garajová s tým, že jedným z riešení je investovanie zamestnávateľov do firemnej kultúry. Pre zamestnancov by mali vytvoriť atraktívnejšie pracovné podmienky, ako sú flexibilný čas či práca z domu. V roku 2025 budú mať podľa Garajovej výhodu najmä spoločnosti, ktoré ponúknu "zelené" pracovné miesta, rovnosť príležitostí a udržateľnosť.



Riešením môže byť tiež umelá inteligencia, ktorá dokáže výrazne odbremeniť zamestnancov a vytvára priestor na ich ďalší rozvoj. Garajová zdôraznila, že zamestnávatelia, ktorí sa v súčasnosti pripravia na tieto zmeny, budú mať na trhu práce konkurenčnú výhodu.