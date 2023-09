Firmy môžu požiadať o refundáciu poplatkov za novú ochrannú známku

Bratislava 21. septembra (TASR) - Malé a stredné firmy, ktoré si chcú zaregistrovať na Slovensku, v EÚ alebo vo svete svoju ochrannú známku, môžu požiadať o európsky grant na kompenzáciu registračného poplatku až do výšky 1000 eur. Refundované pritom môžu byť aj na poplatky na ochranu patentu či dizajnu. Upozornila na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax. O grant je potrebné požiadať do 8. decembra 2023 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov fondu na rok 2023.



"Grant môžu firmy využiť na refundáciu 75 % z registračného poplatku za slovenské a európske ochranné známky. Pri registrácii medzinárodnej ochrannej známky, platnej napríklad v USA, je možné z grantu kompenzovať 50 % z registračného poplatku. O grant môžu žiadať mikro, malé a stredné podniky do 250 zamestnancov s obratom do 50 miliónov eur," uviedol advokát Highgate Law & Tax Vladimír Gaduš.



Žiadosť sa podľa neho vyhodnotí spravidla do 15 dní od podania a grant musí byť aktivovaný najneskôr do štyroch mesiacov od jeho udelenia. "Pri registrácii novej ochrannej známky na Slovensku, v EÚ alebo vo svete, je stále možné do 8. decembra 2023 požiadať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo o grant na kompenzáciu registračného poplatku až do výšky 1000 eur," uviedla advokátska kancelária.



Ochranná známka chráni firmy pred zneužitím ich identity, tovarov a služieb. Porušovanie práv duševného vlastníctva aktuálne predstavuje významnú hrozbu pre malé a stredné firmy v Európe. Len v minulom roku vzniklo na Slovensku celkovo vyše 20.000 spoločností s ručeným obmedzením a 160 akciových spoločností, pričom Úrad priemyselného vlastníctva SR dostal vlani necelých 2500 národných prihlášok na ochrannú známku a medzinárodných prihlášok zo Slovenska bolo necelých 60.



Najdôležitejšou funkciou ochrannej známky je identifikácia tovarov alebo služieb firmy s cieľom odlíšiť ich od iných (rovnakých alebo podobných) tovarov a služieb konkurencie. Registrovaná ochranná známka tak poskytuje firmám ochranu pred zneužitím ich identity, značky či loga, ale aj pred poškodením ich povesti.



V tejto súvislosti sú falšovateľmi spravidla ohrozené malé a stredné podniky, ktoré tvoria drvivú väčšinu podnikov v EÚ a taktiež vytvárajú zhruba dve tretiny všetkých pracovných miest. "Práve preto boli pre malé a stredné firmy zo zdrojov EÚ vyčlenené finančné prostriedky, z ktorých sú aj tento rok refundované poplatky na registráciu ochranných známok, dizajnov a patentov," uzavrel Gaduš.