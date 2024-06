Firmy musia podľa USA zlepšiť dodržiavanie sankcií voči Rusku

Washington 4. júna (TASR) - Výrobcovia a distribútori vo svete musia v súvislosti s vojnou na Ukrajine zintenzívniť dodržiavanie sankcií voči Rusku. Vyhlásil to v utorok námestník americkej ministerky financií Wally Adeyemo. Osobitne americké spoločnosti musia venovať väčšiu pozornosť svojim dodávateľským reťazcom, aby mali istotu, že sa nepodieľajú na obchádzaní sankcií zo strany Ruska, povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najmä výrobcovia mikroelektroniky a strojov musia zintenzívniť dodržiavanie sankcií, aby pomohli prerušiť dodávky tovaru dvojakého použitia do Ruska, a to aj od čínskych výrobcov, pokračoval Adeyemo. Finančné inštitúcie zase vyzval, aby dôsledne preskúmali svoje vzťahy s malými a so stredne veľkými bankami v problémových krajinách, pretože Moskva stále hľadá spôsoby, ako obísť sankcie zo strany USA.



Bez dodávok tovaru z Číny vrátane obrábacích strojov a motorových súčiastok by sa ruský vojensko-priemyselný komplex "zastavil", povedal Adeyemo. Čína môže mať s Ruskom silné hospodárske vzťahy, nemôžu však zahŕňať tovar, ktorý sa môže použiť vo vojenskej výrobe, zdôraznil.