Firmy na Slovensku najčastejšie vyplácajú zamestnancom 13. a 14. plat

Bratislava 8. decembra (TASR) - Spomedzi benefitov firmy na Slovensku najčastejšie vyplácajú zamestnancom 13. či 14. plat. Ďalej nasledujú koncoročné odmeny, pričom najviac ich dostávajú zamestnanci v maloobchode. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Carrer.



"Spomedzi tohtoročných pracovných ponúk na Profesia.sk uvádzalo 40.000 z nich popri stabilnom mesačnom plate minimálne jeden z finančných bonusov, a to 13. plat, 14. plat alebo koncoročné odmeny, niektoré inzeráty aj viaceré z nich," spresnila PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.



Tento rok bol 13. plat uvedený v desatine zverejnených pracovných ponúk, čo je približne 28.700 inzerátov. Najviac ho poskytujú spoločnosti z automobilového, elektrotechnického a strojárskeho priemyslu, administratívy či maloobchodu. Tento plat bol ponúkaný zvyčajne na pozície operátorov výroby, robotníkov, skladníkov, elektrotechnikov a montážnikov.



Ďalším ponúkaným benefitom je 14. plat, tento rok ho firmy uviedli v 14.600 pracovných inzerátoch, čo predstavuje päť percent z celkového počtu. Rovnako ako pri 13. plate to boli najčastejšie spoločnosti z automobilového a elektrotechnického priemyslu alebo strojárstva. Pri pracovných pozíciách išlo najmä o operátorov výroby, robotníkov a montážnikov.



Finančné benefity vo firmách sú podľa Melcerovej stále častejšie. "Zatiaľ čo v roku 2019 uvádzalo 13. plat osem percent inzerátov na Profesia.sk, o tri roky to už bolo desať percent, pri 14. plate portál eviduje nárast o jedno percento. Z hľadiska nárastu podielu zo všetkých ponúk vidno najväčší progres v prípade koncoročných odmien. V roku 2019 ich spomínalo len percento inzerátov, v roku 2022 dve percentá a tento rok tri," priblížila.



Medzi ďalšie finančné benefity patrí aj bonus pri narodení dieťaťa či svadbe, príspevok na bývanie, odmena pri odporučení známeho ako nového kolegu či príspevky na šport a rekreáciu.