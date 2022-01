Firmy na Slovensku ovládajú kapitál v objeme 75 miliárd eur

Bratislava 30. januára (TASR) – Na Slovensku aktuálne podniká takmer 320.000 kapitálových spoločností, ktorých kumulované imanie dosahuje 75 miliárd eur. Väčšia časť, až 60 % kapitálu, pritom pochádza zo zahraničia. Najviac kapitálu majú v našich firmách spoločnosti z Holandska, Česka a Cypru, vyplýva z analýzy nadnárodnej poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



"Zaujímavé je, že drvivá väčšina – takmer polovica kapitálu mimo hraníc Slovenska - sa sústredí v prvej desiatke krajín. Medzi top tri krajiny, ktoré majú v našich firmách najviac kapitálu, patria Holandsko, Česká republika a Cyprus. Tieto štáty sa zároveň nachádzajú aj medzi vlastníkmi najväčšieho počtu našich podnikov," uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Kapitálových firiem (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným), ktoré podnikajú s domácim kapitálom, je na našom území cez 266.000 a ich základné imanie dosahuje podľa Štěpánovej hodnotu 29,5 miliardy eur. Zvyšných cez 53.000 firiem podniká s kapitálom, ktorý pochádza zo zahraničia, a jeho objem predstavuje výšku 45,5 miliardy eur. Holanďania držia v 923 firmách imanie v hodnote 6,4 miliardy eur, Česi 2,8 miliardy eur, a to v 12.600 firmách, a Cyperčania 1,8 miliardy eur v 761 spoločnostiach.



Do top krajín s najvyšším kapitálom patria aj Nemci, Maďari, Rakúšania, Luxemburčania, Briti. Všetci podnikatelia s týmto občianstvom zainvestovali do našich subjektov cez jeden milión eur. Prvú desiatku uzatvárajú Taliani a Kórejci s kapitálom tesne pod miliónom eur. "Medzi krajiny na konci rebríčka, a teda tie, z ktorých podnikatelia majú v našich firmách zainvestované najmenej kapitálu, patria firmy z Kolumbie (1250 eur), Zimbabwe (1200 eur) a Uruguaja (750 eur)," dodala Štěpánová.