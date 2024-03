Firmy na Ukrajine zápasia s problémami, menším hrozí aj kolaps

Kyjev 2. marca (TASR) - Firmy na Ukrajine zápasia s čoraz väčšími problémami. A najťažšie na tom je, že nemajú nástroje na to, aby ich mohli riešiť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecký reťazec supermarketov Metro a jeho 3400 zamestnancov na Ukrajine tvrdo pracovali na tom, aby sa ich podnikanie vrátilo tam, kde bolo pred začiatkom ruskej invázie pred dvoma rokmi. Po prepade tržieb o 10,4 % v roku 2022, keď celá ukrajinská ekonomika klesla takmer o tretinu v dôsledku vojny, sa obrat Metra zvýšil o takmer rovnakú sumu, keďže sa zotavila domáca spotreba. Teraz však spoločnosť čelí novej skúške, pretože protesty poľských farmárov, ktorí blokujú hranice s Ukrajinou, narúšajú dodávky. To je len jedna z množstva výziev, ktorým čelia zahraničné a domáce firmy v krajine, ktorá je vo vojne.



Podľa údajov Metra v uplynulých mesiacoch uviazlo na poľských hraniciach každý týždeň okolo 18 kamiónov spoločnosti, niekedy na tri až štyri dni, čo tlačí náklady nahor.



Firmy na Ukrajine už pred blokádami trápili kapitálové kontroly, ktoré obmedzujú pohyb ziskov z krajiny, či ťažkosti so získaním poistenia. Aby toho nebolo málo, narušenie hraníc v roku 2023 poľskými vodičmi kamiónov nahradili podobné protesty farmárov nahnevaných na lacné ukrajinské obilie, ktoré im uberá podiel na trhu.



K tomu treba pridať nový mobilizačný zákon zameraný na nábor až 500.000 Ukrajincov do armády, ktorý ohrozuje stav zamestnancov.



Niektoré menšie firmy upozornili, že nahromadenie týchto problémov priviedlo ich prevádzky na Ukrajine na pokraj kolapsu. Majiteľ výrobcu odevov so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že protesty na hraniciach a problémy s poistením ovplyvnili podnikanie do takej miery, že firma teraz vyhodnocuje, či dokáže ešte pokračovať. Spoločnosť pritom pôsobí na Ukrajine 25 rokov.



Iné, najmä väčšie firmy, zatiaľ nebijú na poplach, hoci niektoré sa museli presťahovať z frontovej línie. Zároveň, niektoré veľké ukrajinské korporácie prestali splácať dlh.



Nedávna štúdia Americkej obchodnej komory na Ukrajine odhaduje, že od roku 2022 zanikli len 2 % firiem a ďalších 10 % bolo vážne postihnutých konfliktom. Na prieskume sa zúčastnilo 125 členov komory, ktorými sú väčšinou väčšie nadnárodné spoločnosti a veľké ukrajinské firmy.



"Nadnárodné spoločnosti neodchádzajú," potvrdil aj Alfonso Garcia Mora, regionálny viceprezident International Finance Corporation, ktorá je súčasťou Svetovej banky. Dodal, že jedným z dôvodov sú vojnové kapitálové kontroly, ktoré efektívne bránia firmám predávať podniky alebo posielať peniaze zarobené dcérskymi spoločnosťami na Ukrajine späť domov. Mnohí tak radšej zostávajú a vyčkávajú na koniec vojny a zotavenie krajiny.