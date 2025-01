Firmy nemusia informovať zamestnancov o evidencii v zozname dlžníkov

Bratislava 1. januára (TASR) - Zamestnávateľ nemá od Nového roka povinnosť informovať zamestnancov o evidencii v zozname dlžníkov. Uviedla to Sociálna poisťovňa (SP) na svojej internetovej stránke.



"Zamestnávateľ, ktorý bude zverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti, nemá od 1. januára 2025 povinnosť oznámiť svojmu zamestnancovi skutočnosť, že bol zverejnený v tomto zozname. Zamestnanec túto informáciu nájde na webovej stránke SP v zozname dlžníkov," objasnila poisťovňa.



Nový zoznam dlžníkov zverejnila 30. decembra tohto roka, celkovo ich je 118.731. Dlžníci, ktorí vyrovnajú svoj dlh do 2. januára 2025, sa nebudú nachádzať na nasledujúcom zozname dlžníkov. Ten zverejní SP v druhom januárovom týždni.



Na zozname dlžníkov sa nachádzajú fyzické a právnické osoby s dlhom od päť eur či zamestnávatelia, ktorí nepredložili SP výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 26. decembra 2024. Ďalej sú tam zaradené zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré do rovnakého dátumu neoznámili výšku svojich príjmov a výdavkov.