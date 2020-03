Firmy nevedia prilákať zamestnancov do cestovného ruchu, gastra či IT

Bratislava 4. marca (TASR) – Najväčšie nedostatky pracovných síl pociťujú odvetvia cestovného ruchu, gastra, informačných technológií a techniky a rozvoja. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Profesia, o ktorej výsledkoch médiá informovala riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová v stredu pri príležitosti otvorenia 11. ročníka podujatia Profesia days.



V odvetviach cestovného ruchu a gastra pracuje 49 % ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, väčšina záujemcov o prácu v tomto sektore má do 34 rokov. Podľa štatistík z analýzy ide o 78 % uchádzačov. „Ide o odvetvie, ktoré je síce jednotkou u mladých nadšencov, ukazuje sa, že nadšenie pre tento sektor nepretrváva dlho,“ uviedla hovorkyňa Profesie Nikola Richterová. Zamestnávatelia sa teda v tomto sektore musia popasovať s udržaním zamestnancov.



„Dlhodobo je gastro vnímané ako práca pre mladých ľudí na Slovensku, kde je minimálna mzda. Často sa peniaze navyše vyplácajú načierno alebo na ruku. Mladí ľudia jednoducho nechcú ísť do iných segmentov, chcú byť čašníkmi, rýchlo si zarobiť a na základe toho sa potom posunúť niekde inde. Naopak, starší ľudia tým, že majú hypotéky, tým, že majú rodiny, jednoducho im nestačí tá výplata z gastra, ale potrebujú zarábať. Uvedomujú si, že si potrebujú zarobiť aj na budúce dôchodky a keďže v gastre je mzda minimálna, jednoducho im to nestačí,“ uviedla pre TASR Molnárová. Podľa nej, naopak, v zahraničí starší čašníci nie sú nezvyčajným javom, príčinu vidí v inak nastavených podmienkach.



Aj o sektor informačných technológií sa podľa analýzy uchádzajú skôr mladší potenciálni zamestnanci. Dôvodom je fakt, že staršie ročníky IT technológie neovládajú. Firmy z tohto odvetvia si tým pádom zháňajú zamestnancov medzi mladými, o tých je však na trhu práce veľký záujem.



Naopak, zamestnávatelia v odvetví techniky a rozvoja riešia opačný problém. Medzi uchádzačmi sú totiž zastúpené skôr staršie ročníky. Približne 52 % záujemcov o toto odvetvie má viac ako 35 rokov. Firmy teda čelia problému, kto nahradí zamestnancov, ktorí o pár rokov odídu do dôchodku.



Festival príležitostí Profesia Days sa tento rok začal v stredu a potrvá do štvrtka (5. 3.). Podľa slov organizátorov je podujatie vhodné pre každého, kto hľadá príležitosti, ako sa v práci posunúť ďalej alebo si hľadá novú či lepšiu prácu. Organizátori avizujú viac ako 100 vystavovateľov, viac ako 100 spíkrov, rôzne workshopy či testovania.