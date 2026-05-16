Firmy nie sú pripravené na transparentné mzdy, tvrdí odborníčka
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenské firmy nie sú pripravené na nové pravidlá transparentného odmeňovania, ktoré začnú platiť už tento rok. Vyplýva to z vyjadrení HR riaditeľky personálnej agentúry Maxin’s Group Anny Brozák k pripravovanému zákonu o rovnakom odmeňovaní mužov a žien.
Nová legislatíva má od 7. júna 2026 posilniť zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Zamestnávatelia budú musieť najneskôr od 31. júla zaviesť systém odmeňovania založený na objektívnych a rodovo neutrálnych kritériách.
„Firmy na to pripravené nie sú. Od januára tohto roka pribudlo zamestnávateľom neskutočné množstvo povinností a tieto povinnosti sú väčšinou v kompetencii personálnych oddelení,“ uviedla Brozák. Podľa nej bude pre zamestnávateľov rozhodujúce vedieť objektívne zdôvodniť rozdiely v mzdách a variabilných zložkách odmeňovania. Za jednu z hlavných príčin súčasných rozdielov označila neschopnosť zamestnávateľov tieto rozdiely transparentne vysvetliť.
Zmeny sa dotknú aj náborového procesu. Uchádzači budú musieť dostať informáciu o mzde alebo mzdovom rozpätí ešte pred vznikom pracovného pomeru. Zamestnávateľ sa zároveň nebude môcť pýtať na predchádzajúcu mzdu kandidáta.
Nové práva získajú aj zamestnanci. Budú môcť žiadať vysvetlenie rozdielov vo svojej mzde a informácie o priemernom odmeňovaní porovnateľných pracovníkov. „V prvom kroku je vždy vhodné navštíviť svoje personálne oddelenie, zájsť za svojím HR a opýtať sa ho na rozdiely vo svojej mzde,“ povedala Brozák. Ak zamestnanec nedostane uspokojivé vysvetlenie, môže sa podľa nej obrátiť na zástupcov zamestnancov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, inšpektoráty práce alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Spory sa môžu dostať aj pred súd.
Brozák upozornila aj na zmenu pri antidiskriminačných žalobách. Pri podozrení na diskrimináciu bude podľa nej dôkazné bremeno na strane zamestnávateľa. „Zamestnávateľ je povinný preukázať, že k diskriminácii nedošlo,“ uviedla. V prípade úspechu žaloby môže byť firma povinná doplatiť rozdiel v mzde spätne.
