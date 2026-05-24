Firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Projektové spoločnosti na Slovensku očakávajú po stagnácii oživenie trhu projektových prác. V roku 2026 predpokladajú rast priemerne o 1,1 % a v roku 2027 o 1,8 %. Reagujú najmä na pravdepodobné oživenie investícií, prípravu nových projektov a postupné uvoľňovanie časti odložených investícií, informovala spoločnosť CEEC Research v polročnej štúdii slovenského stavebníctva.
Projektové firmy zamerané na inžinierske stavby predpokladajú zvýšenie objemu projektových prác v tomto roku o 2,6 % a v budúcom o 2,3 %. Projektanti pozemných stavieb počítajú s rastom v aktuálnom a nasledujúcom roku o 0,9 % a 1,8 %.
Vyššia očakávaná dynamika v segmente inžinierskych stavieb súvisí najmä s investíciami do dopravnej, energetickej a technickej infraštruktúry, ako aj s financiami zo zdrojov Európskej únie. Pozemné staviteľstvo je citlivejšie na súkromné investície, dostupnosť financovania a ekonomickú situáciu.
„Projektové práce budú čoraz viac rozhodovať o úspechu celého projektu, pretože práve v prípravnej fáze vzniká najväčšia časť budúcich rizík. Viditeľný bude aj postupný tlak na digitalizáciu a efektívnejšie využívanie BIM (digitálne modely budov) nástrojov, hoci adopcia trhu bude pravdepodobne stále nerovnomerná,“ uviedol riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.
Očakáva, že investori budú od projektantov vyžadovať väčšiu mieru zodpovednosti za koordináciu, realizovateľnosť aj ekonomiku návrhov. „Význam kvalitnej projektovej prípravy bude preto na slovenskom trhu ďalej rásť,“ dodal.
Kapacity projektových spoločností sú podľa analýzy aktuálne vyťažené na 82 %, napriek pomalšiemu rastu si udržiavajú relatívne stabilný objem zákaziek. Zatiaľ nepočítajú s väčším rastom dopytu, ktorý by zvýšil vyťaženosť, pre opatrnosť investorov, tempo prípravy nových projektov a celkový vývoj v stavebníctve.
Prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavol Kováčik upozornil, že bude narastať nedostatok projekčných kapacít pre odchod pracovníkov na dôchodok a zákazky v zahraničí. „Súčasne očakávam zvyšovanie tlaku na kvalitu projektovej dokumentácie, využívanie BIM nástrojov a virtuálnych dvojičiek, keďže investori čoraz viac kladú dôraz na riadenie rizík a predvídateľnosť nákladov ešte pred začiatkom výstavby,“ priblížil.
Tržby projektantov v rokoch 2026 a 2027 by mali rásť o 2,6 % a 2,8 %. Ich očakávaný rast sa už približuje úrovni inflácie na rozdiel od minulosti, keď nestačil pokrývať zvýšené náklady. Optimistickejší výhľad majú projektové firmy pre pozemné stavby ako pre inžinierske. Projektové práce sú zazmluvnené v priemere na sedem mesiacov vopred, ich objem sa oproti minulému roku nezmenil pre 56 % firiem, zvýšenie zaznamenalo 21 % a pokles 23 %. Stabilné marže predpokladá 45 % spoločností, ich zníženie 34 % a zvýšenie 21 %.
„Dlhodobo zanedbávaná súčasť investičnej výstavby - projektová príprava a prieskumy - budú naďalej na okraji záujmu štátu, a to napriek ich extrémnej dôležitosti pre celý priebeh výstavby a zároveň ich zanedbateľnej cene v porovnaní s cenou realizácie,“ vyslovil obavy riaditeľ spoločnosti CAD-ECO Slavomír Podmanický. Tento trend je podľa neho dlhodobo neudržateľný a povedie najmä k neschopnosti efektívne čerpať fondy Európskej únie.
