Firmy očakávajú, že parlament zruší zbytočné audity

Bratislava 8. júla (TASR) – Zamestnávatelia od slovenského parlamentu očakávajú, že schváli 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne Ministerstva hospodárstva SR tak, ako ho odobrila vláda. Obávajú sa, že by poslanci mohli zmeniť napríklad navrhované zvýšenie limitu pre povinný audit účtovníctva. Informovala o tom v stredu Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Zdvojnásobenie súčasného limitu pre audit na osem miliónov eur obratu kritizovala v pondelok Slovenská komora audítorov.



„Veríme, že vládny balíček bude konečne prijatý a nedočkáme sa prekvapení vo forme poslaneckých 'vylepšovákov'," uviedol prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Návrh zákona označovaného aj ako Lex korona podľa neho odstraňuje množstvo administratívnych a byrokratických povinností, no na druhej strane siaha aj na doteraz štátom garantované biznisy.



Zamestnávatelia upozornili, že audity sa v súčasnosti týkajú na Slovensku oveľa širšej skupiny firiem, ako požaduje európska legislatíva.



„Nielen v prípade auditov je dôležité napĺňanie záväzku vlády odstraňovať neopodstatnený presah slovenskej legislatívy nad rámec legislatívy EÚ. Zvýšenie hraníc nepoteší tých, ktorí prídu o štátom garantované tržby, no pomôže tisíckam firiem ušetriť nemalé finančné prostriedky vynakladané na audit, ktorý nepožaduje majiteľ ani financujúce banky a nenahrádza ani daňovú kontrolu," konštatoval tajomník RÚZ Martin Hošták.



Firmy a zamestnávatelia podľa RÚZ odmietajú tvrdenia, že sa potešia niektorí podnikatelia, ktorí vykĺznu spod kontroly účtovníctva nezávislým audítorom. Mnohé firmy, ktoré po novom nebudú musieť audit podstúpiť, majú daňových poradcov či interných audítorov. Zrušenie povinnosti auditu podľa zamestnávateľov neznamená, že automaticky začnú okrádať štát.



„Ak firma vidí v audite benefit, môže si túto službu kúpiť dobrovoľne. Rovnako bude aj naďalej možné stanoviť povinnosť auditu pri čerpaní verejných zdrojov, tak ako je to v súčasnosti," dodal Hošták.



Solík upozornil, že zmenu pozitívne pocítia najmä firmy, kde nie je oddelené vlastníctvo od riadenia. Eseročky či rodinné podniky podľa neho nebudú musieť vynakladať nemalé sumy na službu, ktorú nepotrebujú.



Na riziká spojené s plánovaným zvýšením limitu pre povinný audit účtovnej jednotky upozornila Slovenská komora audítorov. Podľa audítorov by navrhovaná zmena znížila počet kontrolovaných spoločností na menej ako jedno percento. Komora varovala, že môže dôjsť okrem absencie právnej istoty pri poskytovaní úverov bankami aj k nárastu počtu účtovných chýb, daňových nedoplatkov aj hospodárskej kriminality.