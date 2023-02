Firmy ponúkali odídencom z Ukrajiny asi každý desiaty pracovný inzerát

Bratislava 24. februára (TASR) - Firmy za vlaňajšok na pracovnom portáli označovali približne každý desiaty inzerát ako vhodný pre ukrajinských odídencov. V piatok o tom informovala manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Nikola Richterová.



Od minulého februára do konca januára si na pracovnom portáli Profesia.sk vytvorilo životopis (CV) takmer 8500 Ukrajincov. Vysokoškolský titul uviedli takmer v polovici životopisov. Približne 64 % ukrajinských CV si vytvorili ženy.



Počet vznikajúcich životopisov ukrajinských uchádzačov o prácu od mája klesal. Výraznejšiu zmenu podľa slov Richterovej priniesol január. Za toto obdobie si na pracovnom portáli vytvorilo CV 768 ľudí z Ukrajiny.



Pracovné oblasti, o ktoré sa zaujímali najviac, sú obchod, cestovný ruch, gastro či pomocné práce. Spomedzi konkrétnych pozícií ide najmä o predavačov, administratívnych a pomocných pracovníkov, skladníkov či čašníkov, vymenovala manažérka spoločnosti.



Zamestnávatelia môžu od konca minulého februára zvýrazňovať svoje pracovné ponuky ukrajinskou nálepkou, uviedla Richterová. Ide o spôsob, ktorým firmy označujú voľné pozície, ktoré sú podľa nich vhodné pre uchádzačov z Ukrajiny. Do konca januára malo takúto značku 36.188 inzerátov.



Firmy za posledný rok na uvedenom pracovnom portáli takto označovali približne každú desiatu ponuku práce. V januári išlo o 2566 z 27.562 inzerátov.



Ponuky práce, pri ktorých svietila ukrajinská vlajka, boli najčastejšie v oblastiach informačné technológie, administratíva, výroba či ekonomika a financie. Ukrajinskí uchádzači mali za posledný rok k dispozícii najviac pracovných ponúk na administratívnych pracovníkov, programátorov, operátorov výroby a softvérových inžinierov, vymenovala manažérka.



Uvedená firma sa zapojila do medzinárodného projektu Workania.eu. Ide o nadnárodný pracovný portál, ktorý zahŕňa inzeráty pre ukrajinských odídencov na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.