< sekcia Ekonomika
Firmy pôsobiace v oblasti AI investujú rekordné sumy do lobingu v USA
Firmy sa okrem iného snažia ovplyvniť aj regulácie v oblasti výstavby dátových centier a súvisiacich dodávok energií, ako aj pravidlá pre zverejňovanie parametrov nových modelov.
Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Popredné spoločnosti zaoberajúce sa umelou inteligenciou (AI) vynakladajú rekordné sumy na lobovanie vo Washingtone s cieľom zmierniť regulácie v USA, napísal v pondelok denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Spoločnosť Open AI v prvej polovici roka vynaložila na lobovanie na federálnej úrovni 2,22 milióna dolárov (1,95 milióna eur), čo v medziročnom porovnaní predstavuje takmer dvojnásobný nárast, zatiaľ čo spoločnosť Anthropic ich takmer strojnásobila na približne 3,53 milióna USD, uviedol denník s odvolaním sa na oficiálne údaje. Medzi kľúčové oblasti lobistických aktivít patria federálne regulácie pre vydávanie nových modelov AI.
Problematika sa stala pre spoločnosti pôsobiace v odvetví obzvlášť naliehavou po tom, ako Washington dočasne zaviedol vývozné obmedzenia na model Claude Fable 5 od spoločnosti Anthropic z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť.
Firmy sa okrem iného snažia ovplyvniť aj regulácie v oblasti výstavby dátových centier a súvisiacich dodávok energií, ako aj pravidlá pre zverejňovanie parametrov nových modelov. Spoločnosti medzitým neuspeli so snahou presvedčiť Kongres, aby v USA zakázal regulácie AI na úrovni jednotlivých štátov federácie, uviedol FT.
(1 EUR = 1,1377 USD)
Spoločnosť Open AI v prvej polovici roka vynaložila na lobovanie na federálnej úrovni 2,22 milióna dolárov (1,95 milióna eur), čo v medziročnom porovnaní predstavuje takmer dvojnásobný nárast, zatiaľ čo spoločnosť Anthropic ich takmer strojnásobila na približne 3,53 milióna USD, uviedol denník s odvolaním sa na oficiálne údaje. Medzi kľúčové oblasti lobistických aktivít patria federálne regulácie pre vydávanie nových modelov AI.
Problematika sa stala pre spoločnosti pôsobiace v odvetví obzvlášť naliehavou po tom, ako Washington dočasne zaviedol vývozné obmedzenia na model Claude Fable 5 od spoločnosti Anthropic z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť.
Firmy sa okrem iného snažia ovplyvniť aj regulácie v oblasti výstavby dátových centier a súvisiacich dodávok energií, ako aj pravidlá pre zverejňovanie parametrov nových modelov. Spoločnosti medzitým neuspeli so snahou presvedčiť Kongres, aby v USA zakázal regulácie AI na úrovni jednotlivých štátov federácie, uviedol FT.
(1 EUR = 1,1377 USD)