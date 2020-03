Firmy pôsobiace vo výstavníctve žiadajú premiéra o pomoc

Bratislava 23. marca (TASR) - Zástupcovia spoločností podnikajúcich v oblasti výstav a veľtrhov, realizácie výstavných expozícií a ďalších súvisiacich služieb na výstavách žiadajú v otvorenom liste premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o pomoc pri riešení následkov spôsobeného výskytom ochorenia COVID-19 na ich podnikanie.



"K dnešnému dňu sú pre územie SR rovnako aj pre územie EÚ zrušené všetky veľtrhy a výstavy, pričom nie je dôvodný predpoklad, že by k nim mal byť stanovený 'náhradný' termín uskutočnenia, čo v realite znamená totálnu likvidáciu tohto segmentu podnikania," uviedli okrem iného v liste predsedovi vlády firmy z výstavníckeho sektora.



"Veľmi vítame iniciatívu spracovanú v trinástich bodoch pomoci podnikateľom a chceli by sme aj my, výstavníci, požiadať o primeranú časť tejto pomoci. Zhodli sme sa na tom, že to najdôležitejšie, čo v tejto chvíli potrebujeme, je najmä odpustenie odvodov a daní z miezd našich zamestnancov, odklad nám, bohužiaľ, nepomôže. Je potrebný primeraný príspevok na mzdy zamestnancov v záujme udržania odborníkov a remeselníkov vo výstavníctve, odklad platenia preddavkov dane na rok 2020, odklad termínu podania daňového priznania a odklad povinnosti platiť daň až na jeseň 2020, ako aj možnosť čerpania bezúročného preklenovacieho úveru," dodali firmy v liste premiérovi.



Zástupcami Neformálneho združenia realizátorov výstavných expozícií sú AVC PRO EXPO, s. r. o., (Libor Chyla), Agentúra EVKA, s. r. o., (Miroslav Strašifták), Creative Expo, s. r. o., (Miloslav Pisár), D & D STUDIO, s. r. o., (Matej Habodász), ELCOM-IGS, s. r. o., (Gabriel Snovák), EXPO PLUS, s. r. o., (Milan Weismann), EXPOSERVICE SK, s r. o., (Peter Petrovič), Expomont Nitra, s r. o., (Dušan Búri), Optimalexpo, s. r. o., (Miroslav Koša), S. G. S. – EXPO, s. r. o., (Vladimír Schrötter), SATA service, s r. o., (Branislav Šimek) a SPIŠ - VIEW - TRADING, s r. o., (Mária Kleinová).