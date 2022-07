Firmy prekonali rekord v počte pridaných pracovných ponúk

Bratislava 26. júla (TASR) - Počet pracovných ponúk inzerovaných firmami na pracovnom portáli v prvom polroku výrazne vzrástol. Spoločnosti ich zverejnili viac ako 115.000, čím doterajší rekord prekonali o viac než tretinu. V utorok o tom informoval portál Profesia.sk.



Doteraz za prvú polovicu roka uverejnili firmy najviac pracovných ponúk v roku 2019. "Vtedy išlo o takmer 85.000 inzerátov pre uchádzačov o zamestnanie," priblížila vedúca vzťahov s verejnosťou Nikola Richterová.



Spomedzi vyše 115.000 pracovných ponúk bolo takmer 40 % v Bratislavskom kraji. Za ním nasleduje trnavský, nitriansky a trenčiansky región. Najmenej inzerátov zaznamenala webová stránka v Prešovskom kraji.



Firmy najčastejšie, v takmer 37 % ponúk, hľadali zamestnancov s maturitou, ďalších necelých 24 % pracovných miest bolo vhodných pre ľudí, ktorí mali aspoň stredoškolské vzdelanie bez maturity. Spomedzi inzerátov, ktoré požadovali stredoškolské vzdelanie, evidoval portál najmä príležitosti v obchode, výrobe, administratíve, doprave a informačných technológiách (IT). Uchádzači mali k dispozícii najviac ponúk na predavačov, administratívnych pracovníkov či operátorov výroby.



Na jeden pracovný inzerát, ktorý požadoval stredoškolské vzdelanie, zareagovalo na webovej stránke počas prvého polroka tohto roku v priemere 12,3 uchádzača. V prípade ponúk, ktoré požadujú univerzitné vzdelanie, je situácia horšia. Priemerne sa na ne ozve menej ľudí. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka to bolo 5,8 uchádzača na inzerát.



Najviac ľudí s vysokou školou počas prvého polroka tohto roku potrebovali v sektoroch IT, ekonomika, financie, účtovníctvo a manažment. Medzi ponukami, ktoré požadujú univerzitné vzdelanie, sú najmä pozície ako programátor, finančný analytik či administratívny pracovník.



Vysoký počet inzerátov prichádza na pracovný portál aj v júli. Zamestnávatelia ich uverejnili do 24. dňa už viac ako 22.000.



Aktuálna ponuka by teda mohla prekonať aj doteraz najúspešnejšie júlové čísla. Vlaňajší rekord priniesol na danú webovú stránku vyše 26.000 inzerátov.