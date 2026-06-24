< sekcia Ekonomika
Firmy s domácim vlastníctvom vo výzvach obstáli lepšie ako zahraničné
Vyplýva to z analýzy CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorá porovnávala finančné výsledky 76.426 domácich firiem a 6502 firiem so zahraničným kapitálom.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Firmy domácich vlastníkov sa s výzvami posledných siedmich rokov dokázali vyrovnať lepšie ako tie v zahraničných rukách. Vyplýva to z analýzy CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorá porovnávala finančné výsledky 76.426 domácich firiem a 6502 firiem so zahraničným kapitálom.
Firmy domácich vlastníkov dosiahli vrchol ziskov v roku 2023, celkový objem zisku pred zdanením bol 2,785 miliardy eur. Ich zisky rástli nepretržite od roku 2019, aj napriek negatívnym externým vplyvom a pandémii. Zisky firiem zahraničných vlastníkov kulminovali v roku 2022 s objemom 1,674 miliardy eur, pričom v covidovom roku 2020 zaznamenali pokles o necelých 30 miliónov eur.
Od týchto maxím zisky v oboch skupinách klesajú, ale výraznejšie u zahraničných vlastníkov, nie však pod úroveň východiskového roka 2019. Aj na dani z príjmov odviedli firmy v roku 2025 do štátneho rozpočtu viac ako v roku 2019. Firmy tuzemských vlastníkov o 31 % a zahraničné o takmer 36 % viac. Opätovné zavedenie daňových licencií od roku 2024 sa pritom týkalo oboch vlastníckych kategórií.
Jediný pokles tržieb firiem bol zaznamenaný v roku 2020 počas pandémie COVID-19, keď sa celkový objem tržieb analyzovaných firiem prepadol z takmer 60 miliárd eur na 56,7 miliardy eur, pričom výraznejšie boli zasiahnuté podniky zahraničných vlastníkov. Následne sa výkonnosť firiem rýchlo obnovila, no posledné tri roky už spoločné tržby vykazovali stagnáciu na úrovni vyše 78 miliárd eur. Napriek tomu sú tržby z roku 2025 oproti roku 2019 vyššie približne o 30 %, na čom má svoju zásluhu aj inflácia.
„Kým z covidového útlmu sa firmy relatívne rýchlo zotavili, geopolitický vývoj a konsolidačné balíčky spôsobujú v poslednom období skôr chronické problémy stagnácie tržieb a klesajúcich ziskov,“ uviedla finančná analytička spoločnosti CRIF Jana Šnircová.
CRIF do analýzy zahrnula len firmy, ktorých účtovné závierky za rok 2025 boli zverejnené do konca marca 2026. Do konca júna v registri pribudnú ďalšie závierky za rok 2025. Do výberu neboli zahrnuté ani najväčšie spoločnosti, ktoré zostavujú účtovné závierky podľa medzinárodných štandardov IFRS. Tieto firmy svojimi rozdielnymi pravidlami účtovného zobrazenia finančnej situácie, ale aj svojím významom pre slovenskú ekonomiku podľa spoločnosti tvoria osobitnú kategóriu.
Firmy domácich vlastníkov dosiahli vrchol ziskov v roku 2023, celkový objem zisku pred zdanením bol 2,785 miliardy eur. Ich zisky rástli nepretržite od roku 2019, aj napriek negatívnym externým vplyvom a pandémii. Zisky firiem zahraničných vlastníkov kulminovali v roku 2022 s objemom 1,674 miliardy eur, pričom v covidovom roku 2020 zaznamenali pokles o necelých 30 miliónov eur.
Od týchto maxím zisky v oboch skupinách klesajú, ale výraznejšie u zahraničných vlastníkov, nie však pod úroveň východiskového roka 2019. Aj na dani z príjmov odviedli firmy v roku 2025 do štátneho rozpočtu viac ako v roku 2019. Firmy tuzemských vlastníkov o 31 % a zahraničné o takmer 36 % viac. Opätovné zavedenie daňových licencií od roku 2024 sa pritom týkalo oboch vlastníckych kategórií.
Jediný pokles tržieb firiem bol zaznamenaný v roku 2020 počas pandémie COVID-19, keď sa celkový objem tržieb analyzovaných firiem prepadol z takmer 60 miliárd eur na 56,7 miliardy eur, pričom výraznejšie boli zasiahnuté podniky zahraničných vlastníkov. Následne sa výkonnosť firiem rýchlo obnovila, no posledné tri roky už spoločné tržby vykazovali stagnáciu na úrovni vyše 78 miliárd eur. Napriek tomu sú tržby z roku 2025 oproti roku 2019 vyššie približne o 30 %, na čom má svoju zásluhu aj inflácia.
„Kým z covidového útlmu sa firmy relatívne rýchlo zotavili, geopolitický vývoj a konsolidačné balíčky spôsobujú v poslednom období skôr chronické problémy stagnácie tržieb a klesajúcich ziskov,“ uviedla finančná analytička spoločnosti CRIF Jana Šnircová.
CRIF do analýzy zahrnula len firmy, ktorých účtovné závierky za rok 2025 boli zverejnené do konca marca 2026. Do konca júna v registri pribudnú ďalšie závierky za rok 2025. Do výberu neboli zahrnuté ani najväčšie spoločnosti, ktoré zostavujú účtovné závierky podľa medzinárodných štandardov IFRS. Tieto firmy svojimi rozdielnymi pravidlami účtovného zobrazenia finančnej situácie, ale aj svojím významom pre slovenskú ekonomiku podľa spoločnosti tvoria osobitnú kategóriu.