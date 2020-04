Firmy si môžu medzi príspevkami každý mesiac vyberať ten výhodnejší

Bratislava 25. apríla (TASR) – Spoločnosti postihnuté opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu môžu v niektorých prípadoch požiadať každý mesiac o iný príspevok štátu podľa toho, ktorý je pre nich výhodnejší. Ide najmä o zámenu príspevku vo výške 80 % mzdy zamestnanca pri povinne zatvorených prevádzkach a medzi paušálnym príspevkom podľa zníženia tržieb. TASR o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Na nejasnosti v opatreniach na podporu firiem postihnutých koronakrízou upozornila poradenská spoločnosť Grant Thornton. Niektoré firmy museli zatvoriť pre opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR svoje prevádzky a požiadali o príspevok za marec z opatrenia 1, to znamená o náhradu 80 % platu zamestnanca. Po prepočítaní príspevku však zistili, že výhodnejší by pre ne bol paušálny príspevok z opatrenia 3B, ktorý je pri viac ako 80 % znížení tržieb 540 eur na zamestnanca. Ide najmä o firmy s nízkymi platmi. Podľa stanoviska MPSVR je možné v apríli žiadosť o príspevok upraviť. "Firma v apríli môže požiadať o príspevok z opatrenia 3, keďže meniť sa nesmie iba v rámci opatrenia 3," uviedol rezort.



Podobne si môže vyberať medzi príspevkami z opatrení 1 a 3B aj firma, ktorá musela povinne svoju prevádzku zatvoriť, ale časť zamestnancov naďalej pracuje. V prípade, ak takýto zamestnávateľ má aj zamestnancov, ktorým prideľuje prácu, môže si vybrať medzi opatrením 1 a opatrením 3B, ktoré je pre neho výhodnejšie. "Povinnosť prejsť z opatrenia 1 do opatrenia 3 je len v prípade, ak zamestnávateľ na základe opatrenia ÚVZ môže opäť otvoriť prevádzku," dodalo MPSVR.



V nastavení jednotlivých opatrení sú aj ďalšie nejasnosti. Napríklad v manuáli na vypĺňanie výkazu pre poskytnutie príspevku z opatrenia č. 2, čo je príspevok pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), nie je podľa Martina Tužinského zo Združenia účtovníkov Slovenska presne špecifikovaný pokles tržieb. Tužinský namieta tiež používanie nesprávnych pojmov či požiadavku zostavovať každý mesiac priebežnú účtovnú závierku, pokiaľ podnikateľ účtuje v podvojnom účtovníctve. Podľa rezortu sa týmito pripomienkami budú zaoberať spolu s účtovníckou firmou, ak to bude potrebné, manuály k výpočtu poklesu tržieb upravia.