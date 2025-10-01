< sekcia Ekonomika
Firmy si nebudú daňovo uznávať výdavky na iné ako vlastné škôlky
Navrhovali to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obidvaja SaS) v novele zákona o dani z príjmov.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Firmy si nebudú môcť ani v budúcnosti zaradiť medzi daňovo uznateľné výdavky na materskú školu alebo jasle, ktoré sú prevádzkované iným subjektom, nielen ich vlastné. Navrhovali to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obidvaja SaS) v novele zákona o dani z príjmov. Ich návrh však parlament v stredu neposunul do druhého čítania.
Cieľom bolo zjednodušenie možnosti umiestňovania detí zamestnancov do firemných materských škôl a jaslí. V súčasnosti si môžu zamestnávatelia evidovať ako daňovo uznateľné len tie výdavky, ktoré im vznikli v súvislosti s prevádzkou vlastných zariadení starostlivosti o deti. Novelizácia zákona z roku 2023 mala podľa predkladateľov pozitívny vplyv na zamestnávateľov a motivovala ich tieto zariadenia zakladať.
„Z aplikačnej praxe však vyplynulo, že hoci mnoho zamestnávateľov by tieto zariadenia chcelo založiť, samostatne na to nedisponujú dostatočnými kapacitami, prípadne im chýba iný potrebný kapitál. Vzhľadom na tieto skutočnosti si prevádzku materských škôl a zariadení pre deti do troch rokov veku v priestoroch bezprostredne nadväzujúcich na miesto výkonu práce zamestnanca zabezpečujú prostredníctvom tretej strany (dodávateľskej firmy),“ vysvetlili predkladatelia.
Aj tieto škôlky a jasle plnia podľa nich plnohodnotnú funkciu a poskytujú všetky benefity ako zaradenia, ktoré si prevádzkuje zamestnávateľ sám. Platná legislatíva však firmám v súčasnosti neumožňuje si tieto výdavky označovať za daňovo uznateľné. Poslanci pritom upozornili, že nedostatok miest v materských školách a jasliach je jedným z hlavných dôvodov, ktorý bráni rodičom malých detí v návrate do zamestnania.
