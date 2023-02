Firmy si nedostatočne uvedomujú nové riziká pri svojom biznise

Bratislava 7. februára (TASR) – Spoločnosti na Slovensku nečelia rizikám správne. Stagflácia ani ďalšia recesia nie sú dôvodom, prečo by nemali byť konkurencieschopné a rásť aj v sťažených podmienkach. Práve spôsob, akým firma vyrieši riziká, ju môže odlíšiť od jej konkurencie. Buď využije príležitosť na inováciu, alebo sa neprispôsobí dostatočne rýchlo a zaostane, upozornil Juraj Janči, senior konzultant nadnárodnej spoločnosti Expense Reduction Analysts (ERA).



Jednou z najčastejších chýb je podľa ERA okresávanie prostriedkov na inovácie a marketing. Dôležité sú tiež včasné a kvalitné informácie o trhu. "Viesť firmu či vozidlo v stabilnom prostredí je relatívne jednoduché. Mnohé firmy však zaskočia náhle nerovnosti. K týmto metaforickým výmoľom môžu patriť narušenie dodávateľského reťazca, energetická kríza, nedostatok surovín, nedostatok pracovnej sily, znížený cash flow, negatívny pracovný kapitál a podobne,“ upozornil Janči. Včasné zistenie blížiacich sa problémov umožní firme včas zareagovať.



K zníženiu rizika prispeje napríklad budovanie odolných dodávateľských reťazcov. "Dodávateľské reťazce môže posilniť aj tak, že v nich zníži počet krokov alebo zlepší ich prehľadnosť," vysvetľuje odborník. Ďalším krokom je zafixovanie dodávateľských cien. "Odhaduje sa, že ceny budú v krátkodobom a strednodobom horizonte ešte rásť. Riešením je zafixovať ceny na úrovni, s ktorou bude firma spokojná, aj keď ostatné ceny významne porastú," dodal. Napokon je dôležité aj vyrokovanie zmluvy. "Firmy často zanedbávajú vyjednávanie a namiesto toho sa sústredia na iné časti svojho podnikania. Vnímame to ako zmeškanú príležitosť zlepšiť svoju ziskovosť," konštatuje Janči.



Recesia môže ohroziť aj tie najväčšie a najzabezpečenejšie firmy, no zároveň môže priniesť množstvo príležitostí. Kým konkurencia utlmí prevádzku, iné firmy môžu prevziať ich zákazníkov. Prvým krokom k úspechu by malo byť objektívne a na dátach založené zhodnotenie pozície firmy na trhu oproti jej finančnej sile. "Dôležité je tiež nastavenie strategickej pozície, trhový podiel, produktové portfólio oproti konkurencii, zákaznícka vernosť a eliminácia ohrozenia odvetvia recesiou," dodal Janči.



Firmy by sa podľa odborníka mali sústrediť na svoj hlavný biznis a investovať do rastu. "V prvom rade audit výdavkov skúsenými špecialistami môže odhaliť míňanie na nepodstatné veci. Uvoľnený kapitál následne možno presunúť na nástroje rastu podnikania, napríklad na reklamu či marketing," radí Janči. Podľa Harvard Business Review sa po predchádzajúcich recesiách najlepšie spamätali firmy, ktoré nešetrili na marketingu. V mnohých prípadoch marketingový rozpočet dokonca navýšili.



Dôležitá je tiež optimalizácia pracovného kapitálu. "Sústreďte sa na uvoľnenie hotovosti prostredníctvom znižovania stavu zásob a ich optimalizácie na zmenený workflow," konštatuje odborník. Zvýšiť efektívnosť možno aj prostredníctvom správneho manažmentu zariadení. "Často firmy upozorňujeme na to, že úspory môžu byť priamo pod nosom – zbytočne otvorené okná pri zapnutom kúrení, bežiaci dopravný pás počas obedovej prestávky a podobne, to všetko je plytvanie prostriedkami, ktoré môžu priniesť nemalú úsporu,“ konštatuje Janči.