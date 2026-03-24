Firmy sprísňujú nároky, absolventom už len titul nestačí
Centrá zdieľaných podnikových služieb na Slovensku síce naďalej rastú, no pre absolventov už nepredstavujú takú dostupnú vstupnú bránu na trh práce ako v minulosti.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Centrá zdieľaných podnikových služieb na Slovensku síce naďalej rastú, no pre absolventov už nepredstavujú takú dostupnú vstupnú bránu na trh práce ako v minulosti. Firmy zvyšujú nároky a čoraz častejšie hľadajú pripravených kandidátov. Vyplýva to z dát spoločnosti Grafton Slovakia.
„Sektor ostáva významným zamestnávateľom, mení sa však jeho logika. Firmy dnes viac hľadajú hotových ľudí, nie tých, ktorých si vychovajú od nuly,“ uviedla manažérka personálnej agentúry Grafton Slovakia Veronika Širocká.
Podľa údajov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) počet centier na Slovensku dlhodobo rastie, zo zhruba 65 v roku 2021 na viac ako 80 v roku 2025. Počet zamestnancov sa v rovnakom období zvýšil z približne 37.000 na viac ako 49.000. Tempo rastu sa však spomaľuje a sektor sa posúva k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou.
Juniorské pozície síce nezanikli, no mení sa ich charakter. Namiesto jednoduchých administratívnych úloh firmy očakávajú schopnosť pracovať s dátami, kontrolovať procesy či riešiť odchýlky. Zároveň rastie dôraz na špecializáciu. Podľa údajov SARIO až 41 % centier plánuje ďalšiu centralizáciu a vznik odborných rolí.
Pre absolventov to znamená vyššiu latku už pri nástupe. Samotný diplom a znalosť angličtiny prestávajú stačiť. Firmy požadujú kombináciu jazykov, digitálnych zručností, analytického myslenia aj schopnosti rýchlo sa adaptovať. „Sektor neponúka menej kariérnych príležitostí, ale je menej tolerantný k nepripravenosti. Kandidát musí vedieť preukázať konkrétne zručnosti už pri nástupe,“ dodala Širocká.
Centrá zdieľaných podnikových služieb predstavujú globálny model organizácie, ktorý nadnárodným spoločnostiam umožňuje sústrediť administratívne aj odborné činnosti na jedno miesto a tým zvyšovať efektívnosť aj konkurencieschopnosť. Príkladmi úspešných centier etablovaných na Slovensku sú napríklad zastúpenia firiem IBM, AT&T, Dell, Henkel či Amazon.
