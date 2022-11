Firmy ťažiace ropu, uhlie, plyn a rafinérie by mali odvádzať príspevok

Bratislava 30. novembra (TASR) – Firmy a ropné rafinérie, ktoré vytvárajú aspoň 75 % svojho obratu z hospodárskej činnosti v odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, by mali v nasledujúcom období platiť solidárny príspevok z vyšších ziskov. Ten by mal dosiahnuť výšku 70 % rozdielu medzi aktuálnym daňovým základom a priemerom za predchádzajúce obdobie zvýšeným o 20 %. Vyplýva to z návrhu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu (NR) SR o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní



"Zákon reaguje na prijatie nariadenia Rady (EÚ) o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie zo dňa 6. októbra 2022," uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR v predloženom návrhu. Priemer porovnávacích období sa podľa dôvodovej správy k zákonu počíta zo štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, z ktorých prvé začalo po 1. januári 2018.



Pri výpočte príspevku by sa malo sa vychádza zo základu dane z príjmov, ktorý sa zníži o odpočet daňovej straty, odpočet výdavkov na výskum a vývoj a odpočet výdavkov na investície. Rezort financií navrhuje účinnosť zákona k 31. decembru tohto roka.