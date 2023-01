Firmy už zamestnajú cudzincov v nedostatkových povolaniach ľahšie

Bratislava 26. januára (TASR) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu firmy uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Navyše novelizáciou zákona o službách zamestnanosti môžu spoločnosti od začiatku januára zamestnávať cudzincov v uvedených povolaniach vo všetkých okresoch. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Kristína Korenková.



Dodala, že MPSVR novelou reaguje na požiadavky zamestnávateľov. Podľa daného zákona zverejňuje ÚPSVR uvedený zoznam zamestnaní štvrťročne. Dlhodobý nedostatok pracovníkov SR eviduje najmä v zdravotníckych profesiách, sektore informačných technológií (IT) či kamiónovej doprave.



Pre výkon nedostatkových zamestnaní vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na stav trhu práce. Do januára bolo podmienkou, aby dané miesto výkonu práce bolo v okrese s nižšou ako 5 % mierou nezamestnanosti. Zamestnávateľ však zrýchleným režimom nesmie do nedostatkových profesií obsadiť viac ako 30 % občanov tretej krajiny v ich firme.



Počas rozhodovania o pobyte môžu už u zamestnávateľa pracovať, aby sa zaškolili, a to na predĺžené obdobie dvoch mesiacov. Ak si bude chcieť cudzinec obnoviť pobyt pre tú istú prácu, nebude sa už robiť test trhu práce. Zamestnávateľ teda nemusí nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred, postačuje na to deň podania žiadosti o obnovu pobytu. Zamestnanec pritom môže pracovať aj počas obdobia rozhodovania o žiadosti.



Zoznam nedostatkových povolaní je na webovej stránke ÚPSVR.