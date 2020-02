Firmy v Británii sa boja nedostatku ľudí

Londýn 22. februára (TASR) - Zelenina hnijúca na poliach, nespracované potraviny, staršie a postihnuté osoby bez starostlivosti. Aj to hrozí Británii v dôsledku nových pravidiel pre prisťahovalcov, ktoré plánuje vláda v Londýne zaviesť o necelý rok.



Farmy, potravinárske firmy a opatrovateľské ústavy tento týždeň varovali, že budú čeliť vážnemu nedostatku pracovných síl po zverejnení plánov vlády, ktorá chce otvoriť pracovný trh vzdelaným prisťahovalcom a zatvoriť ho ľuďom s nízkou kvalifikáciou.



Zamestnávatelia sa budú musieť prispôsobiť, odkázala firmám konzervatívna vláda premiéra Borisa Johnsona. Musíme sa zamerať na našu ekonomiku a nespoliehať sa na lacnú pracovnú silu z Európy. Namiesto toho sa sústredíme na investície do technológií a automatizácie, uviedla vláda v dokumente, v ktorom načrtla svoje imigračné plány. Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) minulý mesiac po 47 rokoch členstva prinesie najväčšiu zmenu imigračných pravidiel za celé dekády. Keď bola Británia súčasťou EÚ, občania ďalších 27 krajín bloku mohli slobodne žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve a naopak.



V súčasnosti žijú v Spojenom kráľovstve viac ako 3 milióny občanov EÚ. Všetci majú nárok na pobyt. Keď však 31. decembra uplynie prechodné obdobie, tento voľný pohyb sa skončí a nové imigračné pravidlá sa budú vzťahovať na občanov EÚ aj nečlenov bloku.



Rozhodnutie britských voličov v referende v roku 2016 o odchode z EÚ bolo čiastočne motivované presvedčením, že množstvo prisťahovalcov znížilo mzdy a zvýšilo nezamestnanosť medzi britskými občanmi. Mnohí ekonómovia ale tvrdia, že chýbajú dôkazy, ktoré by to potvrdili. Spojené kráľovstvo už má nízku mieru nezamestnanosti a prisťahovalectvo naopak viedlo k vytvoreniu pracovných miest. Napriek tomu „prevzatie kontroly nad prisťahovalectvom“ bolo hlavným sľubom Johnsona a ďalších zástancov brexitu a vláda teraz môže tvrdiť, že ho ide splniť.



Od budúceho roka bude väčšina ľudí, ktorí sa budú chcieť presťahovať do Británie, musieť ovládať angličtinu na "požadovanej úrovni" (táto úroveň zatiaľ nie je špecifikovaná) a mať ponuku práce s príjmom vo výške minimálne 25.600 libier ročne. Potenciálni prisťahovalci, ktorí by zarábali menej, budú môcť prísť len ak budú mať určité zručnosti alebo prácu v oblasti, kde je nedostatok pracovných síl, ako je napríklad zdravotná starostlivosť.



Nové pravidlá sa nevzťahujú na utečencov alebo žiadateľov o azyl. A budú existovať špecifické podmienky pre študentov, talentovaných vedcov, umelcov a atlétov.



Tieto návrhy predstavujú radikálnu a nepriaznivú zmenu pre tie odvetvia hospodárstva, ktoré sú vo veľkej miere závislé na pracovnej sile z EÚ. Podľa vlastného odhadu britskej vlády 70 % z viac ako milióna občanov EÚ, ktorí sa od roku 2004 presťahovali do Spojeného kráľovstva, by podľa nových pravidiel nesplnilo nové pravidlá.



Mnoho prisťahovalcov z východnej Európy pomáha pri zbere ovocia a zeleniny, alebo pracuje v továrňach na spracovanie potravín. Toby Williams, predseda národného Zväzu farmárov v grófstve Kent na juhu Anglicka pripomína, že Briti jednoducho nemajú záujem o tieto namáhavé a relatívne slabo platené pracovné miesta. Britské ovocinárske, zeleninové a kvetinové farmy podľa neho potrebujú asi 70.000 sezónnych pracovníkov, ale vláda navrhuje udeliť víza len 10.000 ročne. Automatizácia by mohla pomôcť niektorým farmárom, ale nie v krátkodobom horizonte, povedal Williams pre televíziu Sky News.



Viac ako 100.000 občanov EÚ je zamestnaných v odvetví starostlivosti o staršie, zdravotne postihnuté alebo chronicky choré osoby. To predstavuje zhruba jedno z 10 pracovných miest v odvetví, ktoré už má veľa neobsadených pozícií.



Nové imigračné pravidlá znepokojili aj firmy, ktoré zamestnávajú pekárov, mäsiarov či baristov. "Potravinársky a nápojový priemysel sa spolieha na pracovníkov na všetkých úrovniach zručností," povedal Mark Harrison, manažér federácie výrobcov potravín a nápojov. Vyzval konzervatívnu vládu, aby otvorila cestu pre príchod robotníkov pre tieto podniky, ktorí sa na základe nových pravidiel do Británie nedostanú. Zdá sa, že vládu ich obavy neznepokojujú. „Je načase, aby podniky začali investovať do ľudí v tejto krajine,“ uviedla v stredu (19.2.) ministerka vnútra Priti Patelová.



Vláda tvrdí, že nové pravidlá znížia prisťahovalectvo z EÚ. Ale Jonathan Portes, profesor ekonómie a verejnej politiky na King's College v Londýne, upozornil, že k tomu už došlo. Migrácia z EÚ prudko klesla od referenda v roku 2016. Väčšina prisťahovalcov v Británii teraz pochádza z krajín mimo 27 členských štátov EÚ a nové pravidlá im v skutočnosti uľahčia príchod do Spojeného kráľovstva vďaka zníženiu limitov pre vzdelanie a mzdy.



Vládne plány je stále potrebné zmeniť na zákon. Johnsonovi konzervatívci získali vlani v decembri pohodlnú väčšinu v parlamente, takže má dosť poslaneckých kresiel na to, aby ich presadil.