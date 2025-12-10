< sekcia Ekonomika
Firmy v EÚ urýchľujú diverzifikáciu od čínskych reťazcov
Obchodný prebytok Číny v novembri 2025 prvýkrát prekročil 1 bilión USD (859,33 miliardy eur), keďže vývoz do Európy, Austrálie a juhovýchodnej Ázie prudko vzrástol v dôsledku amerických ciel.
Autor TASR
Peking 10. decembra (TASR) - Európske firmy zrýchľujú svoju diverzifikáciu od čínskych dodávateľských reťazcov, keďže snaha Pekingu o sebestačnosť a kontroly vývozu prehlbujú neistotu v globálnom obchode. Uviedla to v stredu Obchodná komora Európskej únie (EÚ) v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Obchodný prebytok Číny v novembri 2025 prvýkrát prekročil 1 bilión USD (859,33 miliardy eur), keďže vývoz do Európy, Austrálie a juhovýchodnej Ázie prudko vzrástol v dôsledku amerických ciel. To vyvolalo diplomatické napätie v súvislosti s neudržateľnými obchodnými nerovnováhami. Čínsky export do USA v novembri medziročne klesol o 29 %, zatiaľ čo vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 14,8 %.
Nerovnováha v obchode EÚ s Čínou sa v kontajnerovom vyjadrení prehĺbila na 1 ku 4 v porovnaní s 1 ku 2,7 v roku 2019, uviedla obchodná komora v správe. Pretrvávajúca deflácia a pokračujúce znehodnocovanie jüanu voči euru zhoršili problémy európskych firiem.
„Pravdepodobne najväčším problémom, aký sme v čínskej ekonomike zaznamenali, je 37 po sebe idúcich mesiacov deflácie výrobných cien,“ povedal novinárom na brífingu prezident komory Jens Eskelund. Poukázal pritom na rozdiel medzi defláciou v Číne a infláciou v Európe, čo prispieva k nerovnováhe.
Rozsiahle kontroly vývozu vzácnych zemín a kritických materiálov v Číne „uviedli európske podniky do krízového režimu“, pričom niektoré firmy hlásia zastavenie výroby a straty vo výške miliónov eur, uvádza sa v správe.
V dôsledku toho viac ako 70 % európskych firiem v Číne v uplynulých dvoch rokoch prehodnotilo svoje stratégie v prípade dodávateľských reťazcov. Viac ako štvrtina z nich presúva výrobu ďalej do Číny, zatiaľ čo 10 % buduje alternatívne dodávateľské reťazce mimo ázijskej krajiny.
Približne 22 % európskych firiem však stále dováža kritické komponenty z Číny bez akýchkoľvek životaschopných alternatív, uvádza sa v správe, ktorá podčiarkuje pretrvávajúcu zraniteľnosť dodávateľského reťazca. „Keď sa pozrieme na magnety vzácnych zemín z hľadiska závislostí, je to sotva špička ľadovca,“ povedal Eskelund.
Obchodná komora EÚ v Číne minulý týždeň uviedla, že každá tretia členská firma sa snaží presunúť zdroje mimo Číny pre kontroly vývozu zo strany Pekingu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil rastúci obchodný deficit EÚ s Čínou za „otázku života a smrti pre európsky priemysel“ a pohrozil Pekingu clami.
V správe sa uvádza, že ochota Číny využiť svoju dominanciu v dodávateľskom reťazci na vyvíjanie tlaku na obchodných partnerov sa stretáva s rastúcim odporom zo strany postihnutých krajín, ako je napríklad „ofenzívnejšia“ politika EÚ voči Číne.
Európska komisia predloží na budúci mesiac návrhy na posilnenie priemyslu EÚ s požiadavkami na uprednostňovanie lokálne vyrábaného tovaru, čo by znížilo závislosť od dovozu z Číny.
(1 EUR = 1,1637 USD)
