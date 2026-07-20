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Firmy v eurozóne predpokladajú miernejší rast miezd aj predajných cien
Inflácia sa drží blízko 3 %, čo je výrazne nad strednodobým inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. júla (TASR) - Firmy v eurozóne očakávajú, že rast miezd a predajných cien bude v nasledujúcich 12 mesiacoch miernejší, než predpokladali pôvodne. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré tak naznačili, že nedávne zrýchlenie inflácie v dôsledku vývoja cien energií zatiaľ neviedlo k výraznejšiemu rastu cien ďalších produktov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Inflácia sa drží blízko 3 %, čo je výrazne nad strednodobým inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %. Predstavitelia centrálnej banky eurozóny sa obávajú, že takáto úroveň inflácie môže viesť k zvýšeniu inflačných očakávaní a neprimeraným mzdovým nárokom, čo by znamenalo spustenie cenovej špirály, ktorú bude ťažké zastaviť.
Najnovší odhad firiem je však optimistickejší. „Firmy očakávajú, že predajné ceny, iné než mzdové vstupné náklady a mzdové očakávania, budú v nasledujúcich 12 mesiacoch rásť miernejším než pôvodne očakávaným tempom,“ uviedla ECB vo svojom prieskume známom ako SAFE (Survey on the Access to Finance of Enterprises), ktorý mapuje finančnú situáciu a potreby podnikov vrátane dostupnosti externého financovania a vývoja nákladov.
Viac než 5000 firiem, ktoré sa na prieskume ECB zúčastnili, odhaduje, že predajné ceny vzrastú v najbližšom roku o 3,2 %. V predchádzajúcom prieskume v apríli počítali s rastom o 3,5 %.
Čo sa týka iných než mzdových vstupných nákladov vrátane energií, tie by mali podľa najnovšieho prieskumu vzrásť o 5,2 %. Pred tromi mesiacmi počítali firmy s ich rastom o 5,8 %.
Miernejšie by sa mali vyvíjať aj očakávania v oblasti rastu miezd. V apríli firmy počítali s rastom v priemere o 2,8 %. Teraz odhadujú rast na úrovni 2,5 %. Prieskum SAFE patrí ku kľúčovým údajom, ktoré zvažuje Rada guvernérov ECB pri rozhodovaní o úrokových sadzbách. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční vo štvrtok 23. júla.
Inflácia sa drží blízko 3 %, čo je výrazne nad strednodobým inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %. Predstavitelia centrálnej banky eurozóny sa obávajú, že takáto úroveň inflácie môže viesť k zvýšeniu inflačných očakávaní a neprimeraným mzdovým nárokom, čo by znamenalo spustenie cenovej špirály, ktorú bude ťažké zastaviť.
Najnovší odhad firiem je však optimistickejší. „Firmy očakávajú, že predajné ceny, iné než mzdové vstupné náklady a mzdové očakávania, budú v nasledujúcich 12 mesiacoch rásť miernejším než pôvodne očakávaným tempom,“ uviedla ECB vo svojom prieskume známom ako SAFE (Survey on the Access to Finance of Enterprises), ktorý mapuje finančnú situáciu a potreby podnikov vrátane dostupnosti externého financovania a vývoja nákladov.
Viac než 5000 firiem, ktoré sa na prieskume ECB zúčastnili, odhaduje, že predajné ceny vzrastú v najbližšom roku o 3,2 %. V predchádzajúcom prieskume v apríli počítali s rastom o 3,5 %.
Čo sa týka iných než mzdových vstupných nákladov vrátane energií, tie by mali podľa najnovšieho prieskumu vzrásť o 5,2 %. Pred tromi mesiacmi počítali firmy s ich rastom o 5,8 %.
Miernejšie by sa mali vyvíjať aj očakávania v oblasti rastu miezd. V apríli firmy počítali s rastom v priemere o 2,8 %. Teraz odhadujú rast na úrovni 2,5 %. Prieskum SAFE patrí ku kľúčovým údajom, ktoré zvažuje Rada guvernérov ECB pri rozhodovaní o úrokových sadzbách. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční vo štvrtok 23. júla.