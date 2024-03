Firmy v Holandsku sa obávajú zhoršenia podnikateľského prostredia

Amsterdam 12. marca (TASR) - Hrozba najväčšej holandskej spoločnosti ASML, že opustí krajinu, ak tam nebude môcť rásť, odhalila širšie obavy firiem zo zhoršovania podnikateľského prostredia v piatej najväčšej ekonomike eurozóny. Ukázali to výsledky prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hoci výrobca polovodičových zariadení medzitým vylúčil úplný odchod z Holandska, prieskum ukázal, že ASML nie je zďaleka jedinou spoločnosťou, ktorá zvažuje svoje možnosti.



Po zvýšení dane z príjmov právnických osôb, protestoch a súdnych sporoch proti koncernu Shell a ďalším v uplynulých rokoch zaznamenali populistické strany v národných voľbách v roku 2023 veľké zisky. Firmy, ktoré sú závislé od pracovnej sily zo zahraničia, majú teraz obavy aj z politiky namierenej proti prisťahovalcom. Vyššie dane zase odrádzajú potenciálnych investorov.



Takáto politika sa môže páčiť voličom, ale ASML a ďalšie technologické firmy tvrdia, že podkopáva budúcu prosperitu krajiny. Vzhľadom na rast krajne pravicových strán v iných európskych krajinách zazneli podobné obavy aj v Nemecku, kde generálni riaditelia od Infineonu po Volkswagen varovali pred hrozbou pravicového extrémizmu pre ekonomiku.



Holandské technologické firmy takisto argumentujú, že plány na zdanenie spätných odkupov akcií, obmedzenia investičných odpočtov a fondov na inováciu sa presadzujú bez toho, aby sa zvážili dôsledky, najmä v čase, keď sa iné krajiny uchádzajú o zahraničné investície.



Januárová štúdia inštitútu SEO Economic Research, ktorú si objednalo ministerstvo financií, zistila, že tretina holandských nadnárodných spoločností plánuje v nasledujúcich dvoch rokoch zvážiť presun do zahraničia.



Vláda sa teraz snaží presvedčiť ASML, aby zostala, a skúma, ako "napraviť škody", ktoré spôsobilo ukončenie úľav pre kvalifikovaných migrantov.



Hoci zatiaľ len hŕstka firiem v prieskume uviedla, že by zvážila premiestnenie svojho sídla, niektorí vrátane ťažkých váh ako Shell a Unilever už tak urobili. Iní uviedli, že uprednostňujú expanziu v zahraničí. Všetky vrátane kľúčových finančných a priemyselných spoločností v krajine sa obávajú o predvídateľnosť vládnej politiky, ktorá je nevyhnutná na podnikanie.



Dodávateľ čipových zariadení ASM International nedávno expandoval v americkom štáte Arizona a BE Semiconductor Industries vo Vietname. Platobná spoločnosť Adyen uviedla, že uprednostňuje nábor zamestnancov vo svojich kanceláriách po celom svete pred sídlom v Amsterdame.