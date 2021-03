Firmy v holdingu ECO - INVESTMENT pomáhajú zastaviť šírenie Covid-19

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava 9. marca (OTS) - V posledných dňoch a týždňoch, kedy je epidemiologická situácia v Slovenskej republike mimoriadne kritická, navyše firmy hygienické opatrenia vo svojich prevádzkach ešte sprísnili. Pravidelné testovanie zamestnancov v podnikoch, používanie respirátorov a ďalších ochranných pomôcok, sa stali bežnou súčasťou firemného života.Na Slovensku sú súčasťou holdingu, ktorý má takmer 8 000 zamestnancov, spoločnosti MONDI SCP v Ružomberku, SHP Group a.s. so závodmi v Harmanci a v Slavošovciach, Harmanec – Kuvert, ktorý má výrobné závody v Brezne a na Myjave a tiež jednotka v mäsopriemysle Tauris Group a.s. s výrobou v Rimavskej Sobote a v Košiciach.Zamestnancov testujú anitgénovými aj PCR testami s cieľom zabrániť šíreniu vírusu COVID - 19 a chrániť zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. „“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s.. „,“ dodal“ priblížil generálny riaditeľ SHP Group a.s.COVID – 19 testujú aj v najväčšej slovenskej celulózke, ružomberskom závode MONDI SCP. „“ vysvetľuje, riaditeľka Ľudských zdrojov v Mondi SCP.Závody výrobcu Tauris Group, jedného z najväčších producentov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku, vnímajú situáciu okolo nákazy veľmi citlivo, preto sa na ňu zodpovedne pripravili. „“ hovoría, generálny riaditeľ Tauris Group. Pravidelné testovanie, ochranné odevy, respirátory, hygienické slučky pred vstupom do výrobnej časti či dezinfekcie rúk a rukavíc sú každodennou súčasťou výroby.Holding zároveň dbá aj o zdravie obyvateľov regiónov, v ktorých pôsobí. Koncom minulého roka rozviezli do obcí v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji 100 tisíc ochranných tvárových masiek. Spoločnosť tak napĺňa svoju firemnú filozofiu, pomáhať regiónom, v ktorých má svoje výrobné závody.povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s.Holding na Liptove už roky úzko spolupracuje s OZ Ružomberčan. Združenie dostáva pravidelne hygienické potreby nie len pre svojich 10 tisíc členov, ale distribuuje ich aj do okolitých domovov sociálnych služieb. Na Gemeri zase spolupracuje s Občianskym združením OAISR (Občianska Alternatívna Iniciatíva v SR), ktoré pomáha tým najchudobnejším rómskym osadám.,“ povedal predseda združenia. Darované rúška tak putovali aj do špeciálnych základných škôl v Rimavskej Sobote, občianskemu združeniu Vienala či do krízového centra v Rimavskej Sobote