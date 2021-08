Firmy v nemeckom priemysle znepokojujú problémy s dodávkami

Mníchov 2. augusta (TASR) - Firmy v nemeckom priemysle čoraz viac znepokojujú problémy s dodávkami surovín a komponentov, pričom evidujú pokles ich zásob aj primárnych produktov. Uviedol to v pondelok renomovaný mníchovský inštitút ekonomického výskumu Ifo.



Nedávny prieskum Ifo ukázal, že 64 % priemyselných podnikov v najväčšej európskej ekonomike má obavy z nedostatočných dodávok surovín a komponentov.



Najväčšie ťažkosti majú nemecké firmy s dodávkami polovodičov a integrovaných obvodov alebo čipov. Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zhoršila, oznámil Ifo po júlovom prieskume, na ktorom sa zúčastnilo približne 2700 firiem.



Až 83 % výrobcov automobilov a 84 % výrobcov elektroniky zápasí s nedostatkom polovodičov a čipov.



Ďalším problémom je prudký nárast vstupných cien niektorých surovín, uviedol Klaus Wohlrabe z Ifo. Prudké zvýšenie cien plastových granulátov zaznamenali výrobcovia produktov z kaučuku a plastov, až 79 % nahlásilo problémy. Podobné ťažkosti zaznamenali aj producenti elektroniky (72 %) a strojárske spoločnosti (70 %). „Mohlo by to ohroziť oživenie ekonomiky,“ upozornil Wohlrabe.