Firmy v rámci digitalizácie považujú platformy low-code za užitočné

Bratislava 24. júna (TASR) - V rýchlo sa meniacom konkurenčnom prostredí, ale aj v kontexte globálnej a ekonomickej nestability a rastúcich požiadaviek na digitalizáciu sa zvyšuje tlak na flexibilnú IT infraštruktúru. Firmy sa preto prirodzene pozerajú po moderných digitálnych riešeniach, schopných reagovať na dynamiku doby. Podľa prieskumu KPMG medzi 715 spoločnosťami z Európy, Stredného východu a Ázie až 60 % z nich považuje takzvané low-code platformy za kľúčové pre ich ďalší rozvoj.



"Pre firmy je low-code nádej, ako si udržať krok s digitálnou transformáciou. Umožňuje prístup k vývoju softvéru, ktorý je schopný poskytnúť vysokokvalitné aplikácie až desaťnásobne rýchlejšie než tradičný vývoj," komentoval manažér KPMG na Slovensku Alexander Zagnetko.



Low-code predstavuje novú metódu vývoja aplikácií, ktorá je založená na jednoduchom alebo dokonca žiadnom kódovaní. Kombinuje nástroje a riešenia, na ktorých ovládanie stačí len minimálna znalosť programovania. Namiesto technického kódovacieho prostredia pracuje low-code v modeli, ktorý ma často podobu "drag-and-drop" editorov a ďalších zjednodušujúcich nástrojov bez použitia tradičného kódu. Analytici KPMG predpovedajú, že do roku 2025 sa low-code stane preferovanou metódou vývoja softvéru.



Podľa výskumu spoločnosti Gartner sa očakáva, že do roku 2025 bude 75 % veľkých podnikov používať aspoň štyri low-code vývojové nástroje na vývoj IT aplikácií a občianske rozvojové iniciatívy. Z prieskumu tiež vyplynulo, že približne 70 % používateľov, ktorí nemali žiadne skúsenosti s používaním low-code platforiem, sa za mesiac naučilo vyvíjať zmysluplné aplikácie.



Najväčšou konkurenčnou výhodou low-code je skrátenie doby uvedenia na trh, keďže IT oddelenia a externí servisní partneri sa zvyčajne zameriavajú na veľké a zložité projekty. V mnohých prípadoch to firmám bráni poskytovať jednoduché riešenia, ktorými by včas reagovali na dopyt na trhu. Prostredníctvom low-code funkcií tak môžu výrazne urýchliť uvedenie nových aplikácií na trh. Predpokladom na prijatie týchto aplikácií v organizácii je najmä dobre štruktúrovaná správa kmeňových dát a tiež prepracovaná stratégia riadenia.



"Možno tiež očakávať, že doterajší vývoj v oblasti generatívnej umelej inteligencie ovplyvní aj low-code prostredie. V niektorých prípadoch napríklad už veľké jazykové modely poskytujú zákazníkom skript pripravený na použitie ako odpoveď na všeobecnú požiadavku, resp. krátky popis požadovanej funkcionality," doplnil Zagnetko.