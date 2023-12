Firmy v roku 2023 hľadali magického skladníka či jednorožca kuchára

Bratislava 31. decembra (TASR) - V roku 2023 bolo na pracovnom trhu množstvo ponúk zamestnania, no nedostatok uchádzačov. Firmy tak chceli lákať záujemcov netradičnými názvami ponúk, ako napríklad jednorožec kuchárom. Informoval o tom portál Profesia.



Na východe Slovenska napríklad hľadali pracovníka do bistra inzerátom nazvaným "Hľadáme jednorožca". V inej ponuke sa firma usilovala nájsť "magického skladníka, ktorý bude čarovať so zásielkami".



Profesia dlhodobo apeluje na firmy, aby boli inzeráty rodovo vyvážené a pri každej ponuke by mali osloviť mužov aj ženy. Skladníčky tak dostali v roku 2023 novú prezývku "skladnica".



V Košiciach hľadali k už zamestnanému Batmanovi Robina na plný úväzok. Išlo o pozíciu asistenta projektového manažéra. V hlavnom meste zas dostal šancu mušketier ako obchodný zástupca. Firmy ale mierili aj na vyššie miesta.



Na českej Profesii uviedla jedna z firiem priamo v názve ponuky, že za nového kolegu hľadá priamo Boha. Jednou z najnetradičnejších ponúk bola minulý rok pre Vlka z Wall street. Tento rok hľadali do tímu aj leva.