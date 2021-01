Firmy v SR aj ČR očakávajú kombináciu práce na pracovisku a z domu

Bratislava 4. januára (TASR) - Veľká časť firiem na Slovensku aj v Českej republike v roku 2021 predpokladá efektívnu kombináciu práce z domu a dochádzania na pracovisko. Na Slovensku sa k tejto forme prikláňa 51 % a v Českej republike 42 % zamestnávateľov.



Vyplýva to z prieskumu HR Pulse, ktorý iniciovala spoločnosť Profesia so svojou českou pobočkou a Open HR Forum. Do prieskumu sa zapojilo 128 firiem na Slovensku a 228 zamestnávateľov v ČR. Dáta sa zberali v októbri a novembri 2020. Najväčšie zastúpenie mali špecialisti z oblasti ľudských zdrojov v IT, obchode či vo výrobe.



V dôsledku aktuálnej situácie desatina personalistov na Slovensku potvrdila, že budú znižovať kancelárske kapacity. Zavedú zdieľané pracovné stoly a zamestnanci budú pracovať prevažne z domu. Do práce budú chodiť len tí, ktorí to budú v daný deň nevyhnutne potrebovať. Túto možnosť v Českej republike označili štyri percentá firiem.



Menšina firiem plánuje v roku 2021 poskytnúť finančné príspevky na home office. Na Slovensku to potvrdilo šesť percent personalistov. V Česku sa s touto možnosťou stotožnilo sedem percent zamestnávateľov. Spoločnosť Profesia ešte na konci roku 2020 informovala, že na Slovensku poskytla svojim ľudom príspevok na podporu práce z domu malá časť zamestnancov. Išlo o 12 %. Presne rovnaký podiel vyšiel v prieskume HR Pulse aj v Českej republike.



Prieskum zisťoval aj spokojnosť zamestnancov pri práci z domu. Až 43 % firiem na Slovensku potvrdilo, že zamestnanci sú počas dlhodobej práce z domu spokojnejší alebo rovnako spokojní ako v časoch pred covidom. V Českej republike to potvrdilo 39 % firiem. Takáto spokojnosť je však individuálna. Približne štvrtina firiem u nás potvrdila, že ich pracovníci cítia naopak väčšiu nepohodu, prípadne sú menej spokojní. V Českej republike je nespokojnosť o čosi vyššia, na úrovni 29 %.



Zamestnávatelia z oboch krajín potvrdili, že pracovníkom chýba kontakt s kolegami. Menej prepojenosti medzi pracovným kolektívom potvrdilo 64 % firiem na Slovensku a až 71 % zamestnávateľov v Českej republike. Personalisti však vo svojich odpovediach spomínali aj to, že pracovné prepojenie je podľa nich často dostatočné. Problémom je skôr absencia sociálneho spojenia s kolegami, ktoré prispieva k ich psychickej pohode.