Firmy v talianskom cestovnom ruchu majú obavy z tohoročnej sezóny

Rím 16. mája (TASR) - Európska komisia síce pripravila balík opatrení na obnovu cestovného ruchu v rámci Európskej únie (EU), ale Taliansko, ktoré zvlášť tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, sa obáva, že mu to veľmi nepomôže.



Pandémia zničila celé talianske hospodárstvo. Cestovný ruch však pravdepodobne zaplatí za ňu oveľa vyššiu cenu ako väčšina ostatných priemyselných odvetví v krajine.



Vláda v Ríme zaviedla vnútroštátne blokády od 10. marca, aby zabránila šíreniu vírusu a aj medzinárodná letecká doprava sa zastavila, takže obľúbené turistické miesta sa vyprázdnili.



„Mesto je naozaj prázdne,“ povedala Elena Deganová, turistická sprievodkyňa z Benátok. Dodala, že občas je síce možné vidieť zopár ľudí s batohmi a selfie tyčami, ale len veľmi zriedka a pravdepodobne sú to Taliani z iných častí regiónu Benátsko, ktorí využili šancu obzrieť si prázdne mesto tak, ako ho nikdy predtým nevideli.



Až do minulého roka boli totiž nadmerné davy turistov jedným z hlavných problémov Benátok. No povodne v novembri a začiatok epidémie vo februári situáciu zmenili. "Máme zatvorené a my (hotelieri) budeme opäť medzi poslednými, ktorí otvoria," skonštatovala Stefania Steaová, ktorá prevádzkuje 4-hviezdičkový butikový hotel Ca'Nigra na Grand Canal. Patrí jej aj ďalší 3-hviezdičkový hotel a niekoľko apartmánov na prenájom. Podľa nej pri najlepšom možnom scenári by sa mohli znova otvoriť koncom júna alebo začiatkom júla. „Situácia je veľmi ťažká, pretože nám vláda nepomohla a naše daňové účty sú rovnaké, ako keď pracujeme na plný výkon,“ dodala.



Situácia nie je o nič lepšia v Amalfi, ďalšom obľúbenom prímorskom cieli turistov neďaleko Neapola, asi 800 kilometrov južne od Benátok. „Vo svojom srdci som sa nevzdal nádeje, že letná sezóna ešte nie je stratená, ale ak o tom premýšľam racionálne, vzdal som sa,“ povedal Lorenzo Amendola, majiteľ 4-hviezdičkového Grand Hotel Excelsior, najväčšieho v Amalfi, s takmer 100 izbami. Za normálnych okolností by v polovici apríla otvoril novú letnú sezónu, ktorá zvyčajne trvá do konca októbra.



Talianske úrady sa snažia nájsť spôsoby, ako zachrániť letnú sezónu. Premiér Giuseppe Conte v rozhovore pre noviny Corriere della Sera minulý víkend vyhlásil, že Taliani nebudú tráviť leto na balkóne a nezostanú v karanténe. "Budeme môcť ísť k moru, na hory, užiť si naše mestá," povedal. Vláda chce pomôcť Talianom s „dovolenkovým bonusom“ pre rodiny s nízkym príjmom, ale to nebude stačiť na udržanie domáceho cestovného ruchu, ktorý potrebuje aj zahraničných turistov. Ministerka dopravy Paola De Micheliová v pondelok (11. 5.) pripustila, že ešte stále nie je známy dátum, kedy by Taliansko mohlo opäť privítať zahraničných návštevníkov, keďže to závisí od epidemiologických trendov.



Taliansko zároveň žiada koordinovaný prístup EÚ k tejto otázke, keďže niektoré menej infikované krajiny, ako sú Grécko alebo Chorvátsko, už plánujú otvorenie hraníc.



Príslušné zdravotnícke úrady v Taliansku medzitým vypracovali bezpečnostné pokyny pre letnú sezónu. Amendola je však skeptický pokiaľ ide o zabezpečenie sociálneho dištancovanie na pláži a ďalšie opatrenia. „Pôsobí to trochu komplikovane. Nemyslím si, že by niekto chcel byť pri mori s maskou, gumovými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom na ruky,“ povedal.



Podľa obchodného združenia Federturismo sa cestovný ruch podieľa 13 % na výkone talianskeho hospodárstva a 15 % na celkovej zamestnanosti. Takzvaná koronakríza pritom ovplyvňuje celý širší priemysel, nielen hotely a reštaurácie.



Alessandro Seina, generálny riaditeľ spoločnosti Bagbnb na uloženie batožiny v Ríme očakáva, že tržby tohto start-upu klesnú z 5 miliónov eur v roku 2019 na približne 500.000 eur v roku 2020. „Očakávame, že podnikanie sa opäť zintenzívni v marci 2021,“ uviedol a dodal, že podľa neho sa situácia nevráti do "pseudonormálu" skôr ako na budúcu jar.