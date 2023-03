Firmy v USA prepustili v prvých dvoch mesiacoch najviac ľudí od 2009

Washington 9. marca (TASR) - Americké firmy v prvých dvoch mesiacoch 2023 prepustili vyše 180.000 ľudí, pričom v samotnom februári zrušili najviac pracovných miest od roku 2009. Ukázala to štúdia spoločnosti Challenger, Gray & Christmas Inc. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, zamestnávatelia v USA zrušili v januári 102.943 pracovných miest. A vo februári ďalších 77.770. To bol najväčší počet prepustených zamestnancov za mesiac február od roku 2009 a vyše päťkrát viac ako 15.245 prepustených rok predtým.



Za prvé dva mesiace 2023 oznámili zamestnávatelia v USA plány na zrušenie 180.713 pracovných miest, čo predstavuje nárast o 427 % v porovnaní s 34.309 prepustenými v prvých dvoch mesiacoch 2022.



K znižovaniu pracovných miest došlo vo všetkých kľúčových odvetviach, pričom technologický sektor sa podieľal viac ako tretinou na prepúšťaní v období január-február 2023.



"Práve teraz dochádza k drvivej väčšine škrtov v oblasti technológií. Maloobchod a financie tiež prepúšťajú, pretože spotrebiteľské výdavky zodpovedajú ekonomickým podmienkam," povedal Andrew Challenger, senior viceprezident firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.



Technologické firmy od Microsoftu cez Alphabet, materskú spoločnosť Google, až po PayPal Holdings tento rok zrušili tisíce pracovných miest v snahe obmedziť výdavky a chrániť svoje marže uprostred neistých ekonomických výhľadov.



"Prepúšťanie, ktoré mnohé z týchto spoločností ohlasujú, je pre investorov vítané, pretože správne dimenzuje štruktúru nákladov," povedal James Tierney, hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Alliance Bernstein pre správu aktív.



Predseda americkej centrálnej banky Fed Jerome Powell tento týždeň upozornil na väčšie a potenciálne rýchlejšie zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnej banky, ktoré by mohlo firmy prinútiť zredukovať počet zamestnancov.



Zamestnávatelia venujú pozornosť plánom na zvýšenie úrokových sadzieb Fedu. Mnohí sa už mesiace pripravujú na pokles a znižujú náklady, vrátane prepúšťania, dodal Challenger.