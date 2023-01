Firmy v USA prijali v decembri solídny počet nových ľudí

Washington 6. januára (TASR) - Americkí zamestnávatelia vytvorili v decembri solídny počet nových pracovných miest, aj keď ich nárast zaostal za prognózami. Miera nezamestnanosti zároveň nečakane klesla. To ukazuje, že ekonomika USA zostáva zdravá, no tiež naznačuje, že Federálny rezervný systém (Fed) bude možno musieť opäť agresívne zvýšiť úrokové sadzby, aby spomalil rast a ochladil infláciu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a RTTNews.



Podľa najnovších údajov ministerstva práce vo Washingtone zamestnávatelia v USA zo všetkých odvetví okrem poľnohospodárstva vytvorili vlani v decembri 223.000 pracovných miest. To bolo najmenej od decembra 2020 a po smerom nadol revidovanom náraste nových pozícií o 256.000 v novembri. Napriek tomu decembrový výsledok prekonal odhady trhu, ktorý očakával, že zamestnávatelia prijmú v posednom mesiaci roku 2022 len 200.000 nových pracovníkov.



Za celý rok 2022 sa počet zamestnancov v USA zvýšil o 4,5 milióna, čo je priemerný mesačný nárast o 375.000 ľudí, v porovnaní s 562.000 zamestnancami mesačne v roku 2021 a 168.000 v roku 2019.



Správa ministerstva ukázala, že nábor sa síce spomaľuje, ale zostáva silný, keďže trh práce sa normalizuje po otrasoch spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19.



Ekonómovia predpovedajú, že trh práce zostane v roku 2023 napätý, ale rast pracovných miest sa bude ďalej spomaľovať a miera nezamestnanosti sa má podľa prognóz Fedu zvýšiť na 4,6 %. Mnoho veľkých technologických firiem už oznámilo masívne prepúšťanie v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb, slabého spotrebiteľského dopytu a spomaľovania globálnej ekonomiky.



Ministerstvo práce zároveň informovalo, že miera nezamestnanosti v USA v decembri 2022 klesla na 3,5 %, čo zodpovedá 53-ročnému minimu, z revidovaných 3,6 % v novembri. Ekonómovia pritom predpovedali, že sa, naopak, zvýši na 3,7 %.



Počet nezamestnaných sa v decembri znížil o 278.000 na 5,72 milióna osôb, pričom počet zamestnaných vzrástol o 717.000 na 159,2 milióna ľudí.



Výhľad na rok 2023 však zatieňujú mraky. Mnohí ekonómovia predpovedajú USA recesiu v druhej polovici roka v dôsledku prudkého zvyšovania úrokových sadzieb Fedu. Hoci vyššie sadzby americkej centrálnej banky už začali ochladzovať infláciu, ktorá v lete dosiahla vyše 40-ročné maximum, predražili aj hypotéky, pôžičky na autá a iné spotrebiteľské a podnikateľské úvery.