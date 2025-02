Firmy vlani inštalovali o polovicu výkonnejšie fotovoltické elektrárne

Bratislava 18. februára (TASR) - Firmy na Slovensku inštalovali v minulom roku o polovicu výkonnejšie fotovoltické elektrárne ako rok predtým. Priemerná veľkosť novej elektrárne dosiahla 102 kilowattov (kW) v porovnaní so 65 kW v roku 2023. Príčinou sú podľa odborníka na energetiku Vladimíra Miškovského zo spoločnosti Fuergy trvalo rastúce náklady na energie, ktoré sa firmy snažia znižovať vlastnými energetickými zdrojmi.



"Keďže počiatočné náklady na novú fotovoltickú elektráreň medziročne klesajú, firmy, ktoré sa už rozhodli pre fotovoltiku, inštalujú za rovnakú výšku investície vyššie výkony. Pre slovenské firmy je to efektívna cesta, ako si znížiť náklady na energie za podmienky, že prispôsobia výkon zdroja svojej spotrebe energie a skombinujú fotovoltiku s batériovým úložiskom," uviedol Miškovský.



Spoločnosť na základe štatistických ukazovateľov skonštatovala, že firmy preukazujú čoraz väčší záujem o nové obnoviteľné zdroje. Napriek tomu, že počet nových lokálnych zdrojov pre firmy klesol medziročne o 16 %, celkový výkon narástol o viac ako 34 %, priblížili odborníci. Naopak, počet nových kombinovaných zdrojov mal medziročne klesnúť na polovicu a ich celkový výkon poklesnúť o pätinu. Spoločnosť však zdôraznila, že výkon priemerného kombinovaného zdroja sa takmer zdvojnásobil z 327 kW na 610 kW.



Firmy s dostatočnými zdrojmi sa pritom podľa odborníkov rozhodujú pre väčšie inštalácie. Rozhodovanie o vlastnej výrobe energie je podľa Miškovského stále viac strategické a orientované na dlhodobé úspory.



Na druhej strane spoločnosť upozornila, že pri veľkej fotovoltike môžu firmám hroziť škody zo záporných cien. Na Slovensku sa pritom podľa nej v roku 2024 vyskytli záporné ceny elektriny trikrát častejšie ako rok predtým. "Ak firma vyrába viac elektriny, ako sama spotrebuje, môže kvôli záporným cenám čeliť škodám v tisícoch eur. Keďže firmy v minulom roku výrazne zvýšili výkon inštalovaných elektrární, škody hrozia stále väčšiemu počtu firiem. Je preto dôležité zvážiť inštaláciu batériového úložiska, ktoré zabraňuje prietoku solárnych prebytkov do siete a zvyšuje objem vyrobenej elektriny, ktorú firma spotrebuje," dodal Miškovský.